新鮮人問「第一份工作該做多久？」 過來人給2建議：時間不是重點
你覺得第一份工作應該做多久呢？一名網友分享，自己是社會新鮮人，畢業後找到第一份工作，目前做了一年多，好奇若想要跳槽，應該要做多久才離職？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在Dcard以「第一份工作要做多久比較好？」為題，指出自己是社會新鮮人，第一份工作至今做了1年5個月，雖然沒有特別想離職的理由，但覺得薪水有點少，好奇發問「第一份工作應該做多久再跳槽比較好？」
貼文一出後，多數過來人都給出自身經驗，「還是有不少公司主管會認為一份工作沒有3、5年，都算是工作定性不夠」、「至少1年半，但你要有個正當理由」、「我屬於3年一換不同職場，未來比較好找工作」、「其實以現在社會，我覺得1~2年差不多，想要資深一點再跳就是待3~4年」。
不過，也有部分網友認為沒有學習空間或薪水不到位就可以離開了，「其實學到不能再學就可以走了，人本來就往高處爬」、「沒有做多久的問題，找到再走，薪水滿意就不是問題」、「當你已經習慣現有的工作，沒有太大的發展或變化，以先思考是否這個公司已經無法再給你養分」、「錢不到位、沒有未來的工作，就可以走了，不管多久」。
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