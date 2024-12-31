桃就服處春節前3場徵才上千職缺 貨運有機會高薪10萬元

桃園市政府就業職訓服務處表示，農曆年節前還是有不少求職者急著找工作，就服處已經規畫3場徵才，讓待業轉職的市民朋友及社會新鮮人，選擇包括貨運司機月薪10萬元的優質工作機會。

3場次徵才活動時間為2016年1月8日（周三）中壢就業中心9至11點30分，有28家廠商800個以上職缺；1月10日（周五）中壢區三里市民活動中心下午1至3點30分，21家廠商1100個以上職缺，1月17日（周五）龜山區大華市民活動中心中午11至下午3點，25家廠商1200個以上職缺。

參加次徵才活動的企業有輝能科技、華城電機、日月光、富士達、太平洋電線電纜、欣興電子、華星光通科技、白金科技、統一速達、安心食弘達流通、馬士基物流、晶城環保服務、惟心長照、新高清潔、中興保全科技、良福保全、中壢客運、微笑單車、築間餐飲、萊爾富、摩斯漢堡、長榮航勤、誠邦食品（一条通）等，職務包含工程師技術員與行銷、業務、倉管員、儲備幹部、時薪機車宅配、收銀服務、牙醫助理、門市人員、內外場人員、包裝員、職安管理員、職業大客車駕駛、居家服務員、客服、企劃美編、地勤、行政秘書等多元職缺，其中順豐速運外務司機最高薪資達10萬元。

徵才現場還有「青年安薪就業讚」、「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」及「婦女再就業」等多種方案諮詢及登記，歡迎有意尋職民眾把握應徵機會，活動詳情可上網查詢桃園市工作職缺地圖。