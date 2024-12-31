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擁上百張證照達人 34歲拚上建設公司總經理

中央社／ 台北31日電

技職體系畢業的江軍，具備建築與營建工程雙專長，更是擁有上百張證照的「證照達人」，開怪手、推高機都難不倒他，獲得老闆倚重，年僅34歲就成為建設公司總經理。

技專校院招生專業化總辦公室今天發布新聞稿指出，喜歡動手實作的江軍，小時候最喜歡把小紙盒裝上車燈和馬達，組裝成車子；國中畢業後進入大安高工，開始接觸建築領域，大學考取台灣科技大學建築系，大二起雙主修營建工程系、輔修應用外語系。

雖然父母從事金融保險業，卻不強迫江軍從事相同行業。江軍直言，建築範圍很大，結合藝術和工程，舉凡設計師、工程師、工程顧問，有無限寬廣的道路，他在大學的求學目標就是「設計和工程兩個都要通」，在畢業時也取得建築與營建工程雙重學歷，為深造管理知識，在台灣取得土木碩士學位後，再赴英國劍橋獲取建築碩士。

喜歡突破自我的江軍，更考取上百張專業證照，從甲級、乙級、丙級證照、國際綠建築證照、技術士證照，還出版不少建築書籍，曾榮獲教育部技職之光。除了工程專業知識外，江軍還會木工、混凝土、開怪手、推高機，更獲邀擔任教育部、青年發展署、宜蘭縣與台北市的青年諮詢委員。

在英國讀書時，江軍被大學恩師引薦到力信建設集團擔任總裁特助。江軍說，在建設公司什麼都要懂，例如處理土地交易時，除了要具備基礎法律專業，更重要的是與「人」溝通，如何像是「變色龍」般，取得多方信任，這時就需要管理技能，大學期間學到的「物業管理學程」這時就派上用場。

獲得老闆信任的江軍，更從特助升任總經理。從企業經營者角度分析，江軍認為，企業徵才看重「一技之長」，技職人才有堅強的實作和就業競爭力、團隊合作力，這些都是畢業即就業的實戰力，新鮮人只要具備基礎職能，薪資就不會矮人一截。

綠建築 老闆

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