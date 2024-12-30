快訊

黃國昌、黃珊珊質疑檢方目的「要柯羈押、辭黨主席2選1」 北檢三點澄清

與綠營主流意見不同！評柯文哲案「證據薄弱」挨批 謝長廷臉書再反擊

焚屍滅證失敗！老翁遭對折塞冷凍櫃 檢警獲暗助找到屍體

聽新聞
0:00 / 0:00

行政院長卓榮泰指示落實性別同工同酬 加速企業揭露性平資訊

中央社／ 台北30日電
行政院長卓榮泰。 聯合報系記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰。 聯合報系記者劉學聖／攝影

行政院長卓榮泰今天主持行政院性平會議，要求加強落實性別同工同酬規定。他請主管機關持續關注性別薪資差距較高的製造、營建、藝術、娛樂與休閒服務等行業，並加速擴大企業揭露性別平等資訊，使薪資及升遷更加公開透明。

行政院晚間發布新聞稿，卓榮泰主持「行政院性別平等會第31次委員會議」，他致詞表示，今年台灣在性別平等方面有多項革新政策措施，修正後的性平3法已全面施行，各相關部會積極修訂各項規定及配套措施。

他說，在多元性別保障方面，兩岸同性伴侶可比照異性伴侶，在第三地結婚後，在國內辦理結婚登記，這是非常創新政策，相信未來執行後，會對整體性平提升帶來正面意義。

卓榮泰聽取行政院性別平等處「112年推動性別平等國際交流成果」報告後表示，性別平等是衡量社會文明的重要指標，台灣性別平等發展經驗，位居亞洲領先地位，是擴大國際參與的重要敲門磚。

勞動部「同酬日」顯示的性別薪資差距問題分析報告及策進作為報告顯示，112年台灣性別平均時薪差距已從110年及111年的高峰15.8%，縮小至14.7%；此外，111年「經濟合作暨發展組織」（OECD）主要國家全時工作者性別薪資中位數差距，台灣是15.3%，也少於美國、加拿大、芬蘭、日本及南韓等主要國家。

卓榮泰請勞動部、金融監督管理委員會積極研議，加速擴大企業揭露性別平等資訊，使薪資及升遷更加公開透明，強化引導企業落實性別平等，包括，鼓勵企業將「公司治理評鑑4.20指標－公司是否制定職場多元化或推動性別平等政策，並揭露其實施情形？」於企業永續報告書同步揭露。

此外，金管會證券期貨局規劃自117年起要求上市櫃公司資本額達新台幣100億元以上者，應於公開資訊觀測站申報性別薪資資訊，請金管會研議是否能提前實施措施，透過資訊透明化，帶動縮減性別薪資差距。

卓榮泰也請勞動部加強鼓勵及輔導一般企業透過自我檢核方式，定期檢視性別平等落實情形，滾動修正檢核表，並主動函請各地方勞政主管機關加強宣導，以利企業單位運用，同時研議納入相關輔導及勞檢機制，落實性別同工同酬規定。

對於就業選擇造成水平與垂直隔離，成為影響性別薪資差距一事，卓榮泰說，除了要積極鼓勵女性投入STEM（科學Science、技術Technology、工程Engineering、數學Mathematics）領域，也要全力減少女性在工作選擇性別阻礙。

同時，卓榮泰請主管機關持續關注性別薪資差距較高的製造業、營建工程業、藝術、娛樂與休閒服務業等行業，以及女性投入比例高，但整體性別薪資差距較高的醫療保健及社會工作服務業等行業。

卓榮泰 性別 薪資

延伸閱讀

財劃法修法 屏東藍綠陣營隔空抨擊

高雄有望再迎來一座國際機場？政院：初步討論階段

卓榮泰推翻蘇貞昌核定的左營案 李彥秀：恐掀民進黨內茶壺風暴

高雄車站廣場成圓天棚啟用 卓榮泰：周邊大都更

相關新聞

行政院長卓榮泰指示落實性別同工同酬 加速企業揭露性平資訊

行政院長卓榮泰今天主持行政院性平會議，要求加強落實性別同工同酬規定。他請主管機關持續關注性別薪資差距較高的製造、營建、藝...

追求平凡錯了嗎？她嘆現代人只顧騎驢找馬：怎不去挑戰自己

不少新鮮人出社會後，經過現實打擊褪去衝勁。一名女網友在Dcard發布貼文感嘆，如今職場生態多數人騎驢找馬，不停下來反思自己的人生方向，反而安逸於現狀，不求大富大貴或自我實現，只求生活能夠溫飽。她忍不住問「為什麼不去挑戰自己，而是覺得自己就這樣」。

領低薪水不用認真？他嘆錢少事還雜 老鳥：心態很重要

不少社會新鮮人工作內容繁雜薪水又低，一名網友在Dcard表示，有時候看到低薪職缺工作內容複雜，還要具備多種專業能力，但又常在網上看到別人說「領多少錢做多少事」之類的話，讓他想問「領低薪做事真的不用太認真嗎？」貼文曝光不少老鳥吐槽，「根本只是不想認真工作的藉口」。

距退休還有5年…60歲爸爸失業靠資遣費度日 網提醒：補助可領9個月

60歲被資遣還能找到什麼工作呢？一名男網友發文詢問，他的爸爸被待了20年的公司資遣，但爸爸離65歲還有5年，無法領保險金，目前沒有收入也很難找到工作，對此，網友們提議可先領「失業補助」貼補家用。

想升遷…走彎路更快、更好！職場新趨勢「曲折職涯」是什麼？

「曲折職涯」正成為新的晉升之道！LinkedIn首席經濟機會長拉曼（Aneesh Raman）最近接受《財星》採訪，拋出一個新觀點：

他抱怨特休都拿來做「1事」 內行人曝：挑對時間才有效率

銀行業務繁忙，營業時間幾乎只有平日，且下午三點半就打烊，讓不少上班族感到很困擾。前陣子，有網友抱怨自己明明有特休，卻都浪費在辦理銀行、保險的業務，讓他感到很無奈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。