靠職訓課程換跑道 28歲女運動防護員變配電技師

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署開辦「室內配線」在職訓練課程，28歲的邱懷萱原本是運動防護員，經過專業訓練，成功考取證照並進入儀控工程公司當技師，如願從事有興趣的工作。

邱懷萱告訴中央社記者，大學與研究所都是學運動防護相關，畢業後從事防護員工作多年，但發現志趣並不在此，後來辭去工作回到家裡開的水電行幫忙，卻意外發現自己對配線工作很感興趣。

她說，配線過程中，每條線路背後的控制邏輯都充滿挑戰與趣味，因此下定決心要轉換跑道，從事相關工作，希望能找到職涯春天，經朋友介紹，得知雲嘉南分署有「室內配線」在職訓練課程，而且會輔導考照，就報名參加。

邱懷萱表示，起初連配線圖都看不懂，還好職訓課程以基礎核心原理打底，搭配完整實作訓練，深入了解配線控制邏輯，經過近3個月訓練，順利取得室內配線丙級證照，並成功進入台南一家儀控工程公司任職。

今年28歲的邱懷萱成功轉換跑道，她說，現在每天工作樂在其中，鼓勵想入行或轉職的女性朋友，只要有心，肯學就做得到，並感謝政府提供資源，讓她從門外漢變成專業配線人才，未來計畫繼續報名分署課程，盼能取得工業配線丙級與室內配線乙級證照，提升配線領域專業能力。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，目前分署開辦職前與在職訓練課程，有電機、電子、營建、機械4大職群超過30個職類，理論與實務並重，並輔導考照，待業民眾參加職前訓練免學費，而在職訓練則補助在職勞工至少5成以上費用。