追求平凡錯了嗎？她嘆現代人只顧騎驢找馬：怎不去挑戰自己

不少新鮮人出社會後，經過現實打擊逐漸失去衝勁。一名女網友在Dcard發布貼文感嘆，多數人騎驢找馬已成現今職場生態，不停下來反思自己的人生方向，反而安逸於現狀；不求大富大貴或自我實現，只求生活能夠溫飽。她忍不住發問：「為什麼不去挑戰自己，而是覺得自己就這樣？」

原PO表示發現大家寧願騎驢找馬，也不願意靜下來去思考自己希望的工作是什麼，儘管做著不喜歡的工作，不屬於自己方向的事物，也不先思考一下自己需要的是什麼。她補充雖然不是所有石頭都會成玉，但也是會有發光發亮的地方。她疑惑，明明突破舒適圈很重要，現代人卻一直退而求其次，認為薪水夠用就好、餓不死就好、有上班就好，忍不住問「那這樣要持續多久？」，不理解天天做著毫無增長的事情，人生有什麼價值。

貼文曝光後網友紛紛回應，「誰不是騎驢找馬，不用賺錢生活嗎」、「不突破舒適圈也沒關係，不想要突破又愛在那邊哀嚎感傷就很煩」、「有些缺錢和有家庭的人可能會為了錢很拚和加班。年輕有抱負的肝可能會去追求夢想」、「當妳身上背著貸款，每個月都要負債，看妳還有沒有辦法停下來思考人生」、「每個人價值觀不同，有人不甘於平凡、有人卻喜歡平凡」。

也有人分享自己在職場的觀察，指出自己部門薪資待遇雖然普通，每個同仁的學、經歷還有能力，只要轉職，待遇都比現職豐厚許多，儘管有被挖角，但還是一堆奇妙又強大的人留了下來。這類人中有些每天都加班，只因為想把工作做到極致，所以每年都能做到國內沒人敢做的目標，這些人追求的是成就感；另一部分人則是每天準時下班，一年出國旅遊2、3次，而他們能力都很強，工作規劃、執行效率、成果品質、溝通成效都奇高，但就是沒有想要往更大的舞台走，只因追求的是生活愜意跟自由。