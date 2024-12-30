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超時工作 「和面試時說的不一樣 」 專家：企業應誠實

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

年底求職潮來臨，不少求職者卻遭遇工作條件與面試時說法的巨大落差。一名食品配送司機在 Dcard 工作版抱怨，面試時的工作時間與實際差異極大，「每天都想說乾脆就這樣離開」，引發網友共鳴。

這位 11 月底到職的司機表示，企業在徵才網站刊登的工時為 07:30-16:30，面試時卻變更為 08:30-18:00，承諾的 1.5 小時午休也被縮減為 30 分鐘，「我真的是因為年底缺工作，我才答應上班的，不然我真的不想到這麼廢的公司上班」。

不少網友在文章下方附和「16:30 下班變 18:00 也差太多」、「離職吧，我前公司司機也是這樣」，也有過來人分享類似經驗。另一方面，也有網友建議「如果確定要離職，被主管酸了一定要嗆回去，要不痛快大家一起來」。

面試心得分享平台《面試趣》調查，近年工作價值觀改變，18~24 歲的新世代員工有 53% 不到三個月就辭職，其中更有 38% 為一個月內，「閃辭」（Quick quitting）是職場趨勢。

對於這起事件，《面試趣》團隊建議：企業徵才時應該「誠實至上」。新世代求職者重視工作透明度，實際工作內容若與面試時的承諾有所出入，不僅影響員工信任，更可能導致快速離職。平台也提醒求職者，若遇到工作條件與約定有重大差異，可以尋求勞工局協助。

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