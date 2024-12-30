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距退休還有5年…60歲爸爸失業靠資遣費度日 網提醒：補助可領9個月

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友的60歲爸爸被公司資遣，目前沒有收入也很難找到工作。示意圖／ingimage
一名男網友的60歲爸爸被公司資遣，目前沒有收入也很難找到工作。示意圖／ingimage

60歲被資遣還能找到什麼工作呢？一名男網友發文，他的爸爸被待了20年的公司資遣，但爸爸離65歲還有5年，無法領保險金，目前沒有收入也很難找到工作，對此詢問上網意見，網友提議可先領「失業補助」貼補家用。

一名男網友在Dcard發文，表示爸爸被待了20年的公司資遣，他之前是做「採購經理」，主要幫公司採購原料和推銷產品給外國客戶，前不久幫公司導入SOP系統後就被資遣了，只能到1年份的薪水。

原PO表示，爸爸因缺乏理財觀念，現在沒有被動收入，只能省吃儉用靠「資遣費」度日。他目前60歲，距離65歲領保險金還有5年，希望找個穩定的收入來源，但因為年齡關係，找工作十分困難，因此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友建議可先領「失業補助」貼補家用，「除了遣散費應該也可以跟政府申請失業補助？至少在這段時間有點收入，再慢慢陪家人想下一步」、「申請失業補助，60歲補助可達9個月，領完補助，再考慮是否提前退休就好，61歲提前退，月退打8.4折」、「45歲以上被資遣最高可領9個月失業補助」。

也有網友推薦可從事的「高齡工作」，「服務業可以考慮，現在少子化缺工嚴重，他們很樂意選擇樂齡就業族群」、「可以做保全，我男友爸以前是做金融投資的相關工作，也因為某些原因沒做了，現在在做保全」、「工程顧問很缺人」、「開計程車」。

失業 資遣 退休

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