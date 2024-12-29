想升遷…走彎路更快、更好！職場新趨勢「曲折職涯」是什麼？

摘要 1.LinkedIn首席經濟機會長與英國職涯顧問公司的共同創辦人，都指出：職涯發展已從階梯，變成「蜿蜒的路」，企業組織日趨扁平化，傳統「往上爬」的模式越來越不可行。 2.新的職涯思維，認為「進步」不再和表面升遷畫上等號，而是強大的適應力與學習力。 3.如何成為一個「曲折職涯」的職場工作者？培養實驗精神、建立支持系統、重新定義成功是最重要的3件事。

「曲折職涯」正成為新的晉升之道！LinkedIn首席經濟機會長拉曼（Aneesh Raman）最近接受《財星》採訪，拋出一個新觀點：

職涯發展已經從「階梯」變成一條「蜿蜒的路」——人們現在自豪的跳槽，並以更廣泛、多元的路徑上到高層職位。

據LinkedIn最新數據顯示，相較2018年的89%，現在只有64%的高階主管終其職業生涯都待在同一產業；而終身效力於單一企業的高階經理人，也從88%降至61%。

《金融時報》最新一期的職場專題，深入探討了這個現象。

為什麼「曲折職涯」成為新常態？

英國職涯顧問公司Amazing If的共同創辦人、暢銷書《職場天賦》艾莉絲（Sarah Ellis）指出，企業組織日趨扁平化，傳統「往上爬」的模式越來越不可行。

而年輕世代重視個人成長，可能更甚追求職位頭銜；管理層也開始認同，並非每個優秀員工都適合、或有意願走向管理職。

因此，頻繁轉換職場跑道的「曲折職涯」或者說「迂迴而上的職涯」正在成為新的常態。

她認為，這不是反對人們保有野心或追求進步，而是我們需要擺脫「職涯就是要往上爬」的舊思維，轉而追求更有意義的職涯發展方向。

實踐「曲折職涯」的關鍵密碼

在新的職涯思維中，「進步」不再等於「升遷」。

拉曼強調，在高階領導人的候選人之中，擁有跨產業與跨部門經驗的人才，更容易獲得重用，因為他們往往擁有更強大的「適應力」，能為企業帶來更敏捷與更強的機動性。「隨著你在職場中越走越高，適應力將成為不可或缺的關鍵技能，」他說，「曲折的職涯路徑，反而成為高適應力的證明。」

因此，你的心態應該是專注在「持續學習」、累積多元經驗，提升技能而非職位頭銜的變化，同時，也要發自內心的對人展現出好奇心，如此一來更有可能實現「以人為本」的領導。

艾莉絲也分享了她的親身經驗：「當我開始以學習為導向來選擇工作時，不僅找到更有趣的工作內容，表現也變得更好。」以下是她建議如何開啟自己的曲折職涯的心法：

1.培養實驗精神

勇於接受新挑戰，將每個工作機會視為學習平台。她強調，在職場中要學會「做實驗」，因為實驗的重點在於學習，只要能從中獲得經驗，就不算失敗。

2.建立支持系統

尋找職涯導師，定期進行職涯規劃討論。當你遇到職涯瓶頸時，最好能找到一個「局外人」給予建議，幫助你重建信心並規劃下一步。

3.重新定義成功

設定個人化的職涯目標，不被傳統升遷路徑限制。當在職涯發展到一定程度後，並非每個人都想或需要成為CEO，重要的是找到真正適合自己的發展方向。

對企業來說，為員工建立更靈活的職涯發展路徑，不將管理職視為唯一的晉升管道，不僅能提升員工滿意度，也能為企業帶來更好的人才發展成果。

「曲折職涯」在這個多變時代，反而是優勢。下次在站在職涯岔路口時，不妨停下思考：直上直下的階梯，是否比充滿可能性的曲折小徑更有魅力？

資料來源：金融時報、Fortune

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《原文想升遷，走彎路更快、更好！職場新趨勢「曲折職涯」是什麼？》