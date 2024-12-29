訓後就業率達九成！勞動部自辦職訓課程 速食店主管成功轉職空調技師

因應國家重點產業及區域人才發展需求，勞動力發展署北分署開辦多元化職前訓練課程，為失業及待業民眾量身打造，提供全額補助，訓練時數高達600至900小時。課程以理論為基礎，術科實作為核心，有效提升學員專業技能。訓練課程涵蓋電腦製圖、數值控制與機械加工(CNC)、機電整合、物聯網開發等熱門領域，每年開辦約90門課程，培訓2,000名學員，並輔導考取技術士證照，增強職場競爭力，訓後就業率達9成以上。

北分署轄區設有五股、泰山、基隆、宜蘭、花蓮等5個職業訓練場，結合區域產業特色規劃課程。五股場毗鄰新北產業園區，開辦機電整合與機械手臂課程，對接智慧製造需求；泰山場位於工業區周邊，順應數位經濟趨勢，開設物聯網與數位技能相關課程；基隆場鄰近基隆港，聚焦機械加工與銲接技術為主，支援港口與船舶維修產業；宜蘭場當地擁有全國最多的休閒農業區，專注培育園藝與觀光人才；花蓮場結合旅遊業及玉石文化，開辦室內裝修設計與玉石金工課程，展現文化與技術的融合。

30歲的小張(化名) 原為速食店主管，儘管工作穩定，但卻渴望掌握專業技能以實現職涯突破。觀察水電師傅在店內進行空調維修保養後，他深受啟發，決定挑戰新領域，報名參加北分署基隆職業訓練場的「冷凍空調裝修」課程，勇敢邁出轉型的第一步。

儘管缺乏基礎，小張在職訓師按部就班的耐心教導下，從理論到實作穩紮穩打，逐步掌握冷凍空調的設計、安裝、維修與保養技術。經過系統性訓練，他快速提升技能，並在結訓前考取乙級冷凍空調裝修技術士證照。結訓後，他順利進入知名觀光飯店工程部工作，負責機電與空調設備的維護。同時，他持續進修並考取防火管理員證照，不僅提升安全意識，還拓展職涯發展空間。小張的成功經驗證明，透過職業訓練，即便從零開始，也能創造嶄新的職涯可能性。

北分署114年上半年自辦職前訓練課程已開放報名，歡迎失待業民眾踴躍報名參訓，掌握技能，提升就業競爭力。最新課程資訊請至「台灣就業通」網站https://www.taiwanjobs.gov.tw/ 「找課程」查詢，或撥打客服專線0800-777-888洽詢。