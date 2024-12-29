他抱怨特休都拿來做「1事」 內行人曝：挑對時間才有效率

銀行業務繁忙，營業時間幾乎只有平日，且下午三點半就打烊，讓不少上班族感到很困擾。前陣子，有網友抱怨自己明明有特休，卻都浪費在辦理銀行、保險的業務，讓他感到很無奈。

一名網友在PTT論壇發文，表示自己之前為了開戶，花了一整個下午在銀行等待；而最近想申請保險，也必須親自跑到現場申請，讓他感到很無奈，「好難過，特休都浪費在跑銀行跟保險公司了」。

貼文曝光後，引發網友熱議，有人認為特休本來就是請來辦事的，「休假不就是用來辦事的嗎？」、「年輕沒假時都這樣啊」、「除非特休很少，不然看醫生、跑公事、出去玩根本是綽綽有餘」、「剛入職特休就是拿來辦雜事用，過一陣子特休變多，還有多的天數可以拿來放假」。

也有內行網友表示，挑對時間辦理就不需要等待太久，「前幾天利用午休去開戶，半小時弄完，前面也沒等人，運氣真好」、「開戶還是中午時間去比較適合」、「可以在銀行九點開門前去等，一開門就去辦，或是3點後進銀行，熱門銀行10點到3點之間都要等很久」。

還有人推薦網路開戶申辦方便，只要符合開戶年齡限制，備妥身分證、健保卡等雙證件，以及準備好驗證資料，在家就能夠自行辦理，「開戶不會線上辦嗎？數位帳提供一堆轉帳優惠耶」、「都盡量用網路銀行，一年跑銀行的次數屈指可數，純網銀就連信貸都在線上完成」。