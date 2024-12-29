防職場霸凌 勞部擬設諮詢專線

勞動部公務員之死，讓職場霸凌議題受到外界關注，為此，勞動部擬建置職場霸凌申訴及諮詢專線，採醫院「檢傷站」的概念，提供受困擾勞工諮詢窗口，再轉介協助單位或資源。不過勞團質疑，勞動部已經有一九五五勞工諮詢專線，該如何避免功能重疊？呼籲應先檢討法規。

職安署職業安全衛生組長張國明說，初步規畫，新建置的諮詢專線，不會只在於申訴，而是類似醫院急診室的檢傷功能，提供給勞工諮詢的窗口，由財團法人職災預防及重建中心負責評估、過濾勞工需求，若涉及違反勞動相關法規，就轉到勞檢機構處理，若需要心理諮商，也可提供合作的諮商機構名單。

「專線目的是早期介入，接住每一個個案」職災預防及重建中心副處長李士弘說，勞動部原本就提供勞工每年免費六次的心理諮商資源，北分署霸凌案發生後，目前規畫擴大服務，當勞工承受不同的職場壓力源，比如工作現場狀況、家庭與工作失衡、遠端工作焦慮等問題，都可以透過專線進行諮詢與紓壓。

他指出，從暴露端到疾病端，中間有很長的光譜，專線就是要在勞工產生疾病前提早介入，給予協助。

李士弘表示，當勞工在職場接受到外來壓力來源，來電諮詢可針對暴露端壓力源進行相關評估，有些勞工不一定需要進到心理諮商階段，而是可以透過正念課程、運動、飲食建議等作法，減少暴露端的壓力源。若狀況嚴重才會進入相關醫療處置，由預防及重建中心針對個別狀況提供醫療建議，轉介特約的心理諮商機構。

不過台灣勞工陣線秘書長孫友聯認為，勞動部已經有一九五五勞工諮詢專線，再設一個專線，該如何避免疊床架屋，更何況不只有被霸凌者會來諮詢，若各式各樣勞資爭議相關湧入詢問，必須考量承接量能問題。中央主管機關現階段要做的應是檢討法規，強化職場不法侵害的處理程序、雇主義務，還有勞工後續的救濟管道。

對此，職災預防及重建中心執行長何俊傑說，由於目前職場霸凌法制化研議中，需要先待法規明確後，由主管機關職安署授權，才能進一步進行整體量能、人員訓練的評估。張國明則說，職安署近期會與職災預防及重建中心開會討論。