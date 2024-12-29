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勞工免費心理諮商 9年僅1300人次

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動部。聯合報系資料照
勞動部。聯合報系資料照

衛福部去年推出「年輕族群心理健康支持方案」，提供每人三次免費心理諮商，名額秒殺，今年更進一步擴大至四十五歲適用。反觀勞動部早在二○一五年推動的勞工每年六次的免費心理諮商方案，卻始終乏人問津，截至去年底，使用服務合計僅一千三百人次。

為服務更多人次，勞動部今年起陸續擴大服務量能，合作的心理諮商機構從廿六家增加至七十三家。

勞動部職安署自二○一五年起，每年編列不到一百萬元，委託各地區勞工健康服務中心開辦心理諮商資源，適用對象為有參加勞工保險的勞工，現改為職災保險投保對象，每人每年最多可有六次免費的心理諮商服務。

不過根據勞動部統計，截至至去年底，近九年來，合作的諮商所只有廿六家，使用服務約一千三百人次，等於每年不到一五○人次。

今年業務移轉由財團法人職災預防及重建中心承接，提高預算，擴大合作的諮商機構數量，服務人次因此有了明顯成長。

職災預防及重建中心副處長李士弘說，今年起陸續接洽不同諮商機構，合作機構已增加為七十三家，同時也嘗試擴大專業性。他指出，心理諮商分不同層面，有針對職場的，也有家庭、感情、親子議題等，因此必須輔導心理諮商機構人員有足夠的專業度從事職場相關服務，更能辨識個案的壓力來源。

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