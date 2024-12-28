公司大裁員！她躲過失業又加薪卻超後悔 網見資遣費驚：是我一定走

當一間公司宣布裁員，除了被資遣者憂心是否能拿到應有的資遣費，留下來的員工也可能面臨工作增加、公司制度改變等情況。近日有網友發文訴苦，表示自己是公司大規模裁員後留下來的員工，在接手同事的工作後讓她壓力倍增，考慮是否該離職，或是繼續撐下去。

原PO在Dcard發文表示，她目前在職的公司前陣子進行大規模裁員，公司給每人的資遣費是「2n+4」。而她雖未被裁員，選擇留下來，但需要接手原本約3個人的工作量，儘管有20%的加薪幅度，仍令原PO感到疲憊、壓力大。

原PO表示，當初選擇留在公司的決定已經無法後悔，但若現在離職，就等於白白喪失原本可以拿到的資遣費，讓她相當煩惱，自己究竟該繼續留在公司，每天不開心地上班，還是果斷提出離職？

有網友感慨留下來不一定是好事，「有時候被離職也是一種幸福」、「這是正常的，留下來的人崩潰，後來都自己走」、「這年頭拿錢比較好，留下來的不是氣死，就是操死」。也有人對公司給的資遣費感到震驚，「2n+4我一定走」、「2n+4？實在是太佛了」。

還有過來人留言分享經歷，「我過來人，我後來就更加注重工作的優先度，每天只要完成最重要的事，我就準時下班。請不要在意同事和主管的眼光」、「我也是選擇留下來，陷入了無限的內耗 。騎驢找馬也找不到更適合的工作，後來心態轉變，做好本份、不做多餘的工作，改變自己的心態才能撐下去」。

更有人提供原PO工作上的建議，「擺爛就好，騎驢找馬」、「記得年終領完再提，沒領到年終前提一定會被刪年終」、「要先看你幾歲了，年輕就趕快換，老了就忍忍吧」、「不要想著加班完成不可能的工作量，都要提離職了，請準時下班，跳票、被罵都別在乎，讓上面知道需要補足人力，或者提高獎金跟你協商加班」。