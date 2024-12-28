公司年前宣布「這福利」沒了！她氣到喪失動力：開始精神擺爛

歲末年終，不少公司都陸續舉辦尾牙活動、發放年終獎金。一名網友分享，公司近期突然宣布，因今年度績效未達標，決定不發放年終獎金，讓她直言「瞬間沒了上班動力」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「沒年終，真的很沒動力」為題，指出年初時公司有發佈績效辦法，當時覺得努力一把，就可以過個好年，在非常努力工作後，個人績效有順利達標，但公司近期卻突然公告因整體績效未達標，決定不發放年終獎金。

這名網友進一步說明，看到公司發出的公告後，完全喪失工作的動力，覺得委屈又氣憤，無法認真面對已經火燒屁股的事，基本上就是精神擺爛，但又不能表現太明顯的掙扎狀態，好奇發問「該怎麼調適心情？」。

貼文一出後，多數網友都表示「可以逃了」、「請妳打開妳的104」、「還有一個月才春節，太早公布了吧」、「沒年終還需要在意火燒屁股的事情嗎？」、「我加班加到要死，結果只因為特休請完績效就被打低標，準備去當保全」、「慣老闆SOP，說公司沒賺錢，過完年直接換新車」、「有點驚訝！還沒要放假耶，公司這麼快宣布，那大家應該都會開始投履歷找新工作了」、「上一份工作發5000元年終，果斷離職」。