不參加尾牙＝沒有年終！她驚聞「公司潛規則」 過來人嘆：不違法

歲末年終，不少公司都會舉辦尾牙活動。一名網友分享，自己平常和主管、同事並不熟，原本打算不參加尾牙活動，但卻有同事分享，曾經有人因為沒參加尾牙，導致年終獎金不如預期，讓她相當驚訝。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「不去尾牙就沒年終？」為題，指出自己生性害羞，跟主管、同事也不熟，不太想參加公司舉辦的尾牙活動，結果聽到同事分享，說有人曾因為得到肺炎，當年沒參加尾牙，導致考績不好，連帶影響到年終獎金，讓她相當好奇「大家有沒有類似的經驗分享？」。

貼文一出後，多數網友都表示「你不去就隨便找其他理由不給你獎金，你也不能說什麼，哪個老闆會直接說是因為尾牙」、「大公司通常年底前就把考績打好了，影響考績的因素很多，原PO怎知評比原因」、「如果老闆不喜歡你，全公司都有年終而只有你沒有也是合法的」、「年終沒有一定要給」、「年終上面不爽妳，不給也沒違法，所以我會去尾牙刷個臉」、「尾牙沒有一定規定要去，年終也沒有規定一定有給」。

事實上，法律並未規定企業必須舉辦尾牙，員工也可以自由決定是否要參加，而年終獎金是否發放，要看勞資雙方當初是約定「經常性給予」還是「恩惠性給予」，實際發放日期、會給多少錢？都是依各公司規定為準，沒有絕對的標準。