社畜翻譯年糕！十大職場潛台詞 讓你聽懂老闆真心話

聽懂話外音才是真高手

每到週日晚上，總是為了即將到來的上班日感到煩躁，隨著步入職場的時間越來越長，許多網友也開完笑道：「長大之後，我不再為了星期一憂鬱，因為我天天都憂鬱」。社畜們的修煉之路荊棘滿佈，不僅要面對同事耍雷出包、客戶要求無法無天，還可能碰上遇喜邀功、遇事甩鍋的主管，簡直比《後宮甄嬛傳》還要精彩，近日於每週日晚間8點TVBS 42頻道播出的台劇《祕書俱樂部》聚焦祕書角色，呈現如何平衡自我、友情與愛情，迎戰職場挑戰，引發共鳴。

身處危機四伏的職場叢林，除了眼觀四面更要耳聽八方，避免其他人「話中有話」，一不小心就掉入陷阱！《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點近兩年網友討論度最高的「十大職場潛台詞」，句句扎心、說進你我心坎裡，社畜們要張大耳朵仔細聽啦！

No.1 我們是責任制

翻譯結果：沒有加班費，工作太多就識相點，把事情帶回家做！

初入職場時總是懷抱著「準時上下班」的夢想，以為下班後還能與三五好友聚餐小酌一杯，暢談人生大小事。但實際上，許多苦命社畜面對的是「上班打卡制，下班責任制」，對他們而言，準時下班只是不切實際的癡心妄想！

當主管說出「我們是責任制」這句話，背後意義極有可能指的是公司不支付加班費，暗示員工無酬加班、把工作處理完再回家。這樣的情況在台灣、日本、韓國等亞洲國家都十分常見，也經常成為影視作品題材，像是日劇《我要準時下班》就藉由戲劇探討了長時間勞動的職場陋習，獲得許多網友共鳴，直呼「明明白白說出了上班族的心聲」。

No.2 現在景氣不好，大家共體時艱

翻譯結果：公司沒有要發獎金或加薪，也不會給其他福利

公司營運有困難，多數人都能體諒也願意一起度過難關，但若是遇上慣老闆打著「共體時艱」旗號，理直氣壯地剝削員工、苛扣薪資福利，那就得好好思考是不是還要繼續為微薄的五斗米折腰了？

打滾江湖多年後，老闆說的是肺腑之言還是壓榨話術，一秒就能聽出來，「景氣不好，共體時艱」正是最能引起上班族共鳴的職場潛台詞之一。各大論壇上也經常能看見網友們分享相關的荒唐故事，「老闆總是在要發年終前喊景氣不好共體時艱，結果老闆自己換了一台跑車」、「共體時艱好幾年，人力從不補齊」、「老闆說因為訂單變多，希望大家加班一小時趕訂單，共體時艱，結果自己下班時間還沒到就先早退」。

TVBS提供

No.3 你很有潛力／你能力很好／能者多勞

翻譯結果：你耐操又好用，就多做一點事吧

得到上司的稱讚及賞識，是許多人獲得成就感的一大來源，尤其聽到「你很有潛力／你能力很好」時，彷彿平時的耕耘終於被看見，於是加倍努力付出、把所有工作都一肩扛起，像是台劇《祕書俱樂部》中的經理高双芸(曾莞婷 飾)，就是陷入這種潛台詞的最佳代表。她溫柔甜美的外表，既是引人注目的優點，也是容易使工作實力被忽略的缺點。為了證明自己、實現職涯抱負，得到誇讚後，不自覺包辦所有苦差事，以為這樣就能得到肯定、獲得同事信任。如果你和高双芸一樣，趕緊提高警覺，小心別落入糖衣毒藥的陷阱了！職場表現受到肯定固然是好事，但甜言蜜語包裝下也許正隱藏著「能者過勞」的包袱重擔，千萬不要因為被誇一句，就傻傻的攬下原本不屬於你的職務內容，張大耳朵仔細聽出弦外之音，才能保護自己不吃虧呀！

No.4 工作是最好的修行

翻譯結果：趕快修煉彌補不足，別再抱怨了

TVBS提供

走跳職場就像踏上一場打怪之旅，處處充滿挑戰，不僅有一籮筐的待辦事項等著完成，還得應付錯綜複雜的職場人際關係與刁鑽難伺候的客戶，就像《祕書俱樂部》裡的Cindy王（賴雅妍 飾）。身為祕書的她，總是八面玲瓏地替老闆、主管、同事處理各種大小事，每天上班都宛如修行，演繹你我日常。

修煉途中難免發生怪事、囧事、鬼故事，向前輩們訴苦、討教經驗時，是不是常聽到「工作是最好的修行」這句話呢？這句台詞除了有安慰的意思，也可能在暗示你別光顧著抱怨，趕緊提升實力、彌補不足。不過也有許多在工作中遇上奇葩事件的網友表示，「我是來上班，不是來修行的！」

No.5 挑戰性很高，可以讓你高速成長

翻譯結果：這裡壓力很大，你要承擔很多事情

TVBS提供

當主管說：「這是一個很好的學習機會」，不少人心裡其實早已拉響警報！這樣的話語表面看似機會難得，實際上卻常常是把一件吃力不討好的任務丟給你，從執行到收尾，所有細節全靠自己解決，表面上是挑戰與成長的舞台，但更多時候只剩下身心俱疲的感覺。

《祕書俱樂部》中修杰楷所飾演的副總韓信正，正是一位惜才且善於鼓勵和安撫下屬的主管，但現實職場中，這類型的主管有時也會讓人心生無奈，看似溫暖的讚美與正面回應，背後可能藏著「畫大餅」的套路，目的無非是讓你打起精神，甘願繼續賣命，網友認為，「台灣都是先凹再說，看你傻傻做就繼續凹」；也有人覺得，「對你有幫助就是機會，沒有就不是」、「不過當中歷練到的都是你的就是了」。

No.6 吃苦當吃補／吃虧就是占便宜／年輕人要多忍耐

翻譯結果：菜鳥就是這樣，做就對了

主管口中的「磨練機會」有時確實能讓人累積實力，但也可能只是「打雜」的代名詞，從影印、跑腿到修機器，通通丟給新鮮人，還附上一句：「這樣你才學得快」礙於經驗不足，往往只能默默接受，網友怒批，「完全不認同，只會加倍壓榨你，榨乾你心你的肝你的肺」、「我才不想吃虧！那些都場面話而已」。

像是韓劇《金祕書為何那樣》中由朴敏英飾演的金微笑，身為貼身祕書包辦老闆的各種瑣事，從處理臨時變動的行程，到滿足老闆的奇怪需求，最後她選擇不忍耐提出離職，才迎來職場劇情的轉折與變化。

不可否認，職場的「學習成本」是必要的，適當的挑戰能幫助你在磨練中脫穎而出；相反的，若只是無止境的瑣事堆疊，時間和熱情終究會被掏空，努力也變成無意義的消耗。

No.7 好好做，公司不會虧待你的

翻譯結果：看你表現再說

這句話聽起來像承諾，實際上卻是「先做再說，回報看表現」，表面讓人安心，彷彿努力就有收穫，但現實未必如此。職場上，努力不一定有對等回報，真正有價值的付出，需建立在清晰目標和實質認可上，而非空泛的承諾，懂得衡量付出與回報，才能走得更遠。

如同韓劇《低谷醫生》，南荷娜為了獲得上司認可，朝著成為教授的目標賣命工作；然而，教授口中的「未來有機會」成了無止盡的壓榨，任務堆積如山，回報卻遙遙無期，長時間過勞與精神壓力讓她身體亮起紅燈，最終病倒，才明白這一切的付出並未換來理想中的回報，網友看完相當有感，「常常看到女主時都會不小心代入自己」、「好好照顧自己不是一種選擇，而是必須的」。

No.8 你很有自己的想法／你很有個性

翻譯結果：你很不聽話、很難管理

TVBS提供

2000年後出生的Z世代，重視自我實現、勇於表達的價值觀，同時追求生活與工作間的平衡。他們對於傳統的職場規範和權威式的管理模式，往往會直接表達不滿，積極爭取自身權益。人氣男星張軒睿在《祕書俱樂部》中飾演的菜鳥實習生孟恆就完美詮釋了這些特質，他在劇中金句連發，「今天做不完的明天再做，工作又不會跑掉」、「我們不是堅持不加班，只是不做無謂的浪費時間」，讓飾演工作狂前輩的賴雅妍聽到後啞口無言。

面對年輕世代帶來的職場文化新衝擊，有些企業願意傾聽基層需求並進行改善，但也有不少管理者嘴上稱讚「很有想法、很有個性」，實際上卻將這群員工貼上「難管理」的標籤。

No.9 你可以做得更好

翻譯結果：同樣的錯誤不能再犯了

當主管微笑著說出這句話時，看似鼓勵，實則是一種委婉的提醒，表面上不直接批評你，卻無形中施加壓力，暗示著：「這次錯了，下次不能再犯！」這句話聽起來雲淡風輕，卻讓人直冒冷汗，因為職場犯錯已經夠讓人焦慮，還得揣摩主管背後的真正意思。

每次聽到這句話，不少人心裡立刻敲起警鐘，擔心再出問題會被貼上「不夠用心」或「能力不足」的標籤，一次錯誤或許還能被理解為經驗不足，但如果問題重複發生，主管的耐心恐怕就到此為止了，網友表示「跟完美主義的主管上班壓力好大」；不過也有網友認為「她是主管，她會要求這樣代表有她的理由，或是之前的犯錯吃過虧，不希望再有人犯錯」。

No.10 做事講究團隊精神，不計較個人得失

翻譯結果：個人權益不重要，創造公司利益才是重點

當主管強調以團隊、公司為重時，實際上更像是暗示：「別太計較個人的辛苦，先為公司利益衝刺。」這時候無論加班、趕工、臨時接手任務，所有付出都變成「為團隊好」，獎勵不見得落到你頭上，責任卻從來不會少，網友認為「那你先分一點股份來，我就不計較了！」「全家大小的生活開銷都能報帳再來談要不要計較」。

陸劇《你比星光美麗》中，主管愛畫大餅，將最繁重的工作推給主角紀星，甚至在她受委屈時冷冷地說：「為了緩和大家的情緒，只能委屈你了。」過去她還接連遭遇職場性騷擾、主管PUA、被迫參加客戶飯局、同事搶功等不公待遇，種種壓力讓她最終選擇憤而離職。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2022年12月05日至2024年12月03日，共2年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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