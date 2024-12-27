她想過年後離職遭駁回 眾人見日期吐槽：當老闆傻了嗎？

春節是不少人準備換工作的分水嶺，拿到年終獎金、過完年後紛紛跳槽轉換跑道，不過有位女網友抱怨已經提前告知離職日，但老闆卻不答應。貼文一出，不少人吐槽原PO太沒有經驗才會吃虧。

原PO在Dcard以「老闆不給過年後離職」為題發文，她說提前跟老闆告知自己要在2月3日離職，但老闆一聽立刻駁回，還說「要嘛做到二月底，不然就1月23日離職，沒人在過年完上班第一天離職的」，原PO又問不然是否可以做到2月7日，但老闆仍堅定表示不能這樣，最後她只好選擇1月23日離職。

原PO說原本想做到2月3日，這樣可以直接領1月整個月薪水，她也說自己的職位還要月結，而1月24日剛好是一月最後一天上班日，不懂為什麼老闆不提這一天，而要她選1月23日。

不少人認為原PO太老實，老闆不想吃虧，「這時間提，妳是當老闆傻子嗎？為什麼要讓妳放假領薪水？」、「白著講，他就是不想讓妳佔到便宜領全薪資，才這麼刁難」、「資方當然能少給就少給」、「妳都打算白領那一個星期了，老闆又不是傻子，當然跟妳槓啊，人是互相的」、「妳會計算，老闆也會計算啊！人都是計算對自己有利益的事情而已，下次等過完年再提」。

還有網友吐槽，「換做妳是老闆8成也會一樣，重點是還壓那個日期，這已經不是瓜田李下的感受了，是別有居心」、「我以為領完錢再提離職是常識」、「第一次知道有人這麼早提的，通常會演到過年後」、「要記取教訓哦！有部分除非是大規模上市那種公司，不然千萬別年前提離職，8成機率會要妳年終前走人」。