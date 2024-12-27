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真的忍不了…他5年內因「吵架」離職13次 網勸：先檢討自己

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友13份工作是因為跟同事「吵架」而離職的。圖／ingimage
一名男網友13份工作是因為跟同事「吵架」而離職的。圖／ingimage

職場上，除了自己本身的工作內容外，保持與同事們有好的互動也很重要。一名男網友發文，稱他有13份工作是因為跟同事「吵架」而離職的，只要有委屈他都會立刻反應，根本忍不了，對此，網友們勸他先檢討自己，要更心平氣和面對挑戰。

一名男網友在Dcard發文，表示自己出社會5年，換了16份工作，有13份工作是因為跟別人「吵架」而離職的，他沒辦法忍受明明不是自己的錯誤，還要被無端指責，通常他都會直接回嘴，但事後尷尬的卻是自己。

原PO表示，同事們表面上都很有禮貌，但私下都愛理不理，有幾個關係不錯的同事也勸他，受到委屈要吞下不要說，但原PO怎麼樣都無法做到，「為什麼不是我的錯還要被罵」，原PO直言台灣職場真的很有問題。

此文一出，不少網友勸原PO應該先檢討自己，學習管控情緒，「可以理解你生氣的原因，不過人和人相處就一定會有摩擦避免不了，學習控制情緒是一件很重要的事」、「還是要理性些，都這麼走過來了你還是常跟人吵架，也要想想自己的問題在哪」、「說話就先不用急著嘴回去，先想辦法解決問題後，再用溝通的方式表達自己想說的話」。

也有網友同意「不要忍耐」，否則他人只會更過分而已，「當好人只會被得寸進尺而已」、「不是你的錯，卻又罵你，應該構成職場霸凌了吧？噴回去剛好而已」、「想回嘴就回嘴，想噴就噴，不用想太多，你只來一次，不要讓以後為了當初沒噴回去而後悔」、「不要慣著這些人直接罵回去，他們憑什麼沒搞清楚情況就罵人，現在工作這麼好找，一定會遇到適合自己的工作」。

溝通 職場 職場霸凌 離職

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