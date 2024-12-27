剛畢業就月收10萬 妹子工作輕鬆卻憂：久了會「腳麻」沒未來

不少人都希望工作輕鬆、薪水越多越好，但這樣的工作真的能做一輩子、有成就感嗎？一名剛畢業的妹子透露自己是直播主，同時也是接案小模，本身還有投資一些股票，因此月收入平均在10萬左右，但也因為工作輕鬆，久了離不開舒適圈，不免煩惱起未來的發展。

這名女網友在Dcard以「一個月10萬卻沒有未來的工作」為題發文，她說自己沒有正職工作的經驗，大學唸的也不是什麼很專業的科系，對於做得要死要活、只能領到3萬的工作無法接受，想去考語言檢定或專業證照又覺得浪費時間，也因此讓她乾脆專注在現在的工作。

原PO說目前薪水跟多數同齡的人相比，真的算還不錯，但也不免擔心起未來的發展。她說當直播主、小模久了會覺得有點「腳麻」，無法離開舒適圈，很怕再過幾年，到三十歲就沒人看了。

有人就建議可以利用自己的工作性質，開發新的出路，「趁現在累積圈內跟廠商的人脈，以後當SG/PG（Show girl/Promotion girl）發案的中間人呀，似乎也是一個出路」、「直播主女生粉絲多的話就試著在直播上賣一些自己的選品團購、衣服鞋包、彩妝保養品等等，只要不要賣雷貨、好好處理問答跟出貨就可以經營得非常長久，很多網紅年紀大了都是走這路線」、「妳直播的那個平台有沒有和平台合作密切的主播，試試看有沒有官方合作的機會」。

也有不少網友建議好好投資理財，「把錢拿去投資ETF錢滾錢，提早創造被動收入」、「趁現在賺得多要把錢存起來別亂，保守的投資理財」、「節省一點，做好投資」、「10萬你就好好存錢儲蓄，不要亂花錢，然後學習投資」、「10萬妳現在開始好好理財，可以比很多人早退休欸，不然妳就認真研究投資，看能不能更賺」。