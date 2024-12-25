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3年就升等健檢卻全紅字 工程師看同事投資大賺破防：很不是滋味

聯合新聞網／ 綜合報導
有工程師進了某家IC公司後非常認真，年資3年已升等，但健檢報告卻全紅字，聽到同事們投資比本業賺得還多「心裡很不是滋味」。示意圖／ingimage
有工程師進了某家IC公司後非常認真，年資3年已升等，但健檢報告卻全紅字，聽到同事們投資比本業賺得還多「心裡很不是滋味」。示意圖／ingimage

科技業是眾所皆知的高薪職業，但同時也常常要加班非常操勞。一名工程師進了某家IC公司後非常認真，年資3年已升等，今年年收預計接近300萬，然而健檢報告全紅字，又聽到同事們投資比本業賺得還多「心裡很不是滋味」，引起不少網友熱烈討論。

一名工程師在Dcard「科技業板」發文，他進了某家一線IC公司後非常努力，認真到年資3年已經升等，比部門其他同事跟學長還快，今年預計年收可以接近300萬，但最近聽到同事們聊天，玩股票、加密幣、買房，甚至是信貸或增貸出來投資的，都比本業賺得多很多。

原po感嘆，自己每天加班到10點，頭髮都有點禿了，最新的健檢報告都是紅字，一想到其他人上班都在炒股，只有自己努力為公司賣命付出，心裡很不是滋味，不禁感嘆「考績拿部門最好，卻破大防…」。

網友紛紛安慰原po，「至少老闆有論功行賞，不錯了啦。我以前的老闆不管你表現多好，考績都是照輪的」、「打不贏就加入啊，只看成功的，要不要去看賠到脫褲的，你自己不敢去做的理由也顯而易見」、「沒人會把投資失敗講出來，你也太可愛，做得久存得住才是真理」、「投資就是倖存者偏差，你去也不一定會更好，看過很多投資完要加倍工作的例子」。

有網友則認為，「自從我發現投資賺的比現職高，我真的上班也是無所謂，一整個做身體健康的」、「我就是你同事那種人，我只能說不要浪費時間去賺那加班費，多想一點能讓資產翻倍的事」、「現在發現不會太遲，加密貨幣的高點還沒到，你現在進來還能賺不少，我也是最近突然醒悟覺得工作賺錢實在太慢，已經開始每天研究投資」。

不過，有網友表示，「所以你的人生只有公司跟烤雞（考績）喔？ 那些勇於追夢，放棄追逐金錢的人厲害多了吧」、「分紅0.2個月，只能選擇炒股票跟加密貨幣，自己的分紅只能自己努力賺了，我反而羨慕原po在部門裡面當Key Man，現在續留也只是為了名氣與穩定收入而已」。

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