快訊

一名少女工讀生之死 麥當勞難道不欠家屬一個道歉？

婚變頻傳！野生吳奇隆低調搭車 「1細節」洩婚姻現況

台灣今年首例萊姆病！傳染途徑、症狀、預防方法一次掌握

面試只求「耐操」…她留英回台好失望 網揭殘酷現況：老闆最愛CP值

聯合新聞網／ 綜合報導
面試示意圖。圖／pexels
面試示意圖。圖／pexels

每個國家的職場文化或許都有些差異，近日一位從英國留學回來的網友在網路發文，表示自己非常不喜歡在台灣的面試經歷，引發網友熱議。

原PO在Dcard發文，表示自己留英三年，近日回台參加面試，卻發現面試官會將關注點放在一些無關緊要的地方，與英國那種面試官與應聘者平等交流的模式不同，有一種被「現場打分數」的不舒服感。

原PO提了一些讓她「印象深刻」的細節。首先，面試官很關注她的通勤問題，在她表示自己打算長期通勤後還一直重複詢問，似乎十分介意，讓原PO覺得有點奇怪。

其次，面試官在看到原PO的學術界背景後，一直強調這份工作「很累喔，跟學術界不一樣」，讓她覺得自己的業界經歷和實際能力被忽視。面試官還在面試中當場批評原PO的前主管和合作過的廠商，因為他們之前有過交集，讓原PO質疑這樣的行為是否合適。

最讓她不能接受的，是面試的不準時與低效。原PO表示自己到場後等了20分鐘才拿到面試前的情境題問答卷，且在規定的作答時間結束後，面試官也沒有準時出現。

原PO透露，自己面試的是一間大公司的「創新部門」，但面試過程卻讓她覺得老舊、古板。面試官似乎不重視「創造力」、「問題解決能力」等創新部門的核心特質，反而更在意應聘者「能不能累」、「能不能被操」，讓她覺得相當遺憾。

原PO想知道台灣的職場是否全都這樣讓人失望，她希望台灣能有更好的職場文化，讓人才能發揮自我價值。

有網友認為，原PO只面試了一間公司，不該直接開地圖炮，「你只面試一間就選擇開地圖炮說：台灣面試真讓人失望、台灣的職場真的全部這樣讓人失望嗎」、「我常在留學生看到這種很差勁的特質，就是回台灣遇到一點跟海外不同的事情，就要上升到台灣比起海外有多爛」。

但也有很多網友認為台灣現在的職場環境確實不好，「台灣的面試跟職場環境確實讓人失望啊」、「台灣確實很多企業最喜歡好用耐操的員工吧，抗壓性高、積極主動、樂於加班，這就大家最愛講的CP值啊」、「對，這裡是台灣，要的是奴才不是人才」。

Dcard 主管 職場 英國 面試

延伸閱讀

同事偷聖誕禮物辯「玩笑」！他怒計畫被毀喊告 網籲注意一事

沒領過年終！5年內換逾10工作 待業女想報考台電2原因卻步

長時間通勤超傷身！超過1小時比未滿30分鐘「壓力多八倍」嚴重影響睡眠

飛日本大阪更貴了！關西機場明年4月調漲使用費 台網友自尋新出路

相關新聞

面試只求「耐操」…她留英回台好失望 網揭殘酷現況：老闆最愛CP值

每個國家的職場文化或許都有些差異，近日一位從英國留學回來的網友在網路發文，表示自己非常不喜歡在台灣的面試經歷，引發網友熱議。

學測倒數「選錯系深陷低潮」？ 企業用人先看這些特質

大學學科能力測驗將於明年1月18至20日登場，許多補教業者也陸續推出剖析命題趨勢、必考重點、答題要訣，幫助考生衝刺拿高分...

沒領過年終！5年內換逾10工作 待業女想報考台電2原因卻步

年末將至，又是各行各業上班族猶豫該提早走人還是撐到領年終的時節。有一名畢業未滿5年的網友表示，自己換過10幾份工作從沒領過年終，想考台電又擔心2原因不利於面試。

缺人缺怕了？明年92%企業計畫加薪 住宿餐飲業排第一

外銷接單回升，內需消費市場熱絡，帶動景氣持續復甦，企業明年的調薪意願將是如何？想要留住重要人才，能靠分紅與獎金嗎？yes...

年輕人呢？他嘆公職「新血多為40-50歲中年人」 同業揭現實：剩2優勢

公職在過去曾是大家口中的鐵飯碗，但近年高普考的報考人數卻有逐漸下降趨勢。有公務員在Dcard感嘆「年輕人都不來了」，透露公司這幾年報到的新血，年齡多為40、50歲的中年人，也貼出國考報考率雪崩下滑的報導，引發熱議。

農曆年前想打工？12萬筆兼差機會年增兩成 上班族期待時薪達這水準

過年快到了，1111人力銀行資料庫顯示，截至目前為止，有超過12萬筆兼職工作機會，較去年成長兩成，其中以餐飲服務業占最大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。