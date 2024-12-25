面試只求「耐操」…她留英回台好失望 網揭殘酷現況：老闆最愛CP值

每個國家的職場文化或許都有些差異，近日一位從英國留學回來的網友在網路發文，表示自己非常不喜歡在台灣的面試經歷，引發網友熱議。

原PO在Dcard發文，表示自己留英三年，近日回台參加面試，卻發現面試官會將關注點放在一些無關緊要的地方，與英國那種面試官與應聘者平等交流的模式不同，有一種被「現場打分數」的不舒服感。

原PO提了一些讓她「印象深刻」的細節。首先，面試官很關注她的通勤問題，在她表示自己打算長期通勤後還一直重複詢問，似乎十分介意，讓原PO覺得有點奇怪。

其次，面試官在看到原PO的學術界背景後，一直強調這份工作「很累喔，跟學術界不一樣」，讓她覺得自己的業界經歷和實際能力被忽視。面試官還在面試中當場批評原PO的前主管和合作過的廠商，因為他們之前有過交集，讓原PO質疑這樣的行為是否合適。

最讓她不能接受的，是面試的不準時與低效。原PO表示自己到場後等了20分鐘才拿到面試前的情境題問答卷，且在規定的作答時間結束後，面試官也沒有準時出現。

原PO透露，自己面試的是一間大公司的「創新部門」，但面試過程卻讓她覺得老舊、古板。面試官似乎不重視「創造力」、「問題解決能力」等創新部門的核心特質，反而更在意應聘者「能不能累」、「能不能被操」，讓她覺得相當遺憾。

原PO想知道台灣的職場是否全都這樣讓人失望，她希望台灣能有更好的職場文化，讓人才能發揮自我價值。

有網友認為，原PO只面試了一間公司，不該直接開地圖炮，「你只面試一間就選擇開地圖炮說：台灣面試真讓人失望、台灣的職場真的全部這樣讓人失望嗎」、「我常在留學生看到這種很差勁的特質，就是回台灣遇到一點跟海外不同的事情，就要上升到台灣比起海外有多爛」。

但也有很多網友認為台灣現在的職場環境確實不好，「台灣的面試跟職場環境確實讓人失望啊」、「台灣確實很多企業最喜歡好用耐操的員工吧，抗壓性高、積極主動、樂於加班，這就大家最愛講的CP值啊」、「對，這裡是台灣，要的是奴才不是人才」。