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僅高中學歷…25歲入職場他嘆「很焦慮」 網安慰：已經很棒了

聯合新聞網／ 綜合報導
25歲才入職場，他焦慮工作資歷晚人一步，網友安慰「每個人都不一樣」。 示意圖／ingimage
25歲才入職場，他焦慮工作資歷晚人一步，網友安慰「每個人都不一樣」。 示意圖／ingimage

每個人的人生都有不一樣的風景，即使慢飛也不比別人差！一名網友在Dcard抒發心情，表示自己已經25歲，如今才擁有第一份正式工作。看著相同年齡的朋友不是高學歷就是已經在職場打滾一陣子，直呼真的好焦慮「覺得很對不起父母，讓他們沒面子，養了一個這麼沒用的小孩」。

原PO表示自己高中畢業後重考了兩年，成績越考越差後放棄升學，轉戰經營網拍和打零工度日，一年大概賺3、40萬。自覺不能這樣下去，努力考了公職今年開始人生首份正式工作，望向以前的同學、朋友們都大學畢業工作資歷領先一大截，自己卻空轉多年還只有高中學歷。

原PO含淚表示只要想到這些就很焦慮，會很難過偷偷掉眼淚，很怕別人問起自己幾歲大學讀哪裡、為什麼沒讀大學、沒讀大學那都在幹嘛等等，詢問有沒有和他一樣，高中畢業卻這麼晚才開始工作的人。

貼文發布後網友紛紛回覆安慰「同齡碩畢，目前做高中畢業就能做的工作這樣有安慰到你嗎」、「渾渾噩噩低薪好幾年才開始考公職，你其實已經贏很多了」、「我覺得有做網拍賺錢就很厲害了欸」、「你都考上公職了怎麼會沒用？多的是全職到30歲還考不上的人」、「每個人的步調都不一樣，人生只要管好三件事，你喜歡做的事、你的錢、你的心情」、「學歷不是唯一」。

也有網友暖心補充「25歲其實都還是自我探索的階段，所以你也不需要那麼焦慮」，強調人總會有迷茫、不順的時候，別擔心自己對不起誰，也別認為自己比別人慢，畢竟每個人都有自己的時區，每個人也都只是走在自己的時區裡而已。

人生 職場

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