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學測倒數「選錯系深陷低潮」？ 企業用人先看這些特質

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
大學學測進入倒數，小心選錯系影響大。 圖／本報系資料照【作者：余承翰，日期：2024-12-25，數位典藏序號：20240428084054646】
大學學測進入倒數，小心選錯系影響大。 圖／本報系資料照【作者：余承翰，日期：2024-12-25，數位典藏序號：20240428084054646】

大學學科能力測驗將於明年1月18至20日登場，許多補教業者也陸續推出剖析命題趨勢、必考重點、答題要訣，幫助考生衝刺拿高分，朝著心目中的理想學校邁進；不過有網友以過來人身分發文分享「選錯系」的後悔心境，引起鄉民紛紛獻策給建議。

原Po表示，一個學期差不多過完了，對於自己的當初的選擇感到很迷茫，我不知道是我內心不想學，還是我真的讀不起來，覺得很沒意義，上課聽也聽不懂、聽不進去，甚至滑手機，感覺生活愈來愈頹廢，我現在這樣是在浪費錢，但也不敢和父母提休學或者不讀了，因為當初上國立時，他們多高興，更害怕我轉系後，會不會和現在一樣，每天深陷低潮中。

此文也引發版上網友們廣大共鳴，「我後悔讀大學浪費超多時間，不過這真的是基本文憑，做什麼永遠不遲，只怕你不做」、「不後悔的應該都是找到了比大學文憑更好的東西，像是考上國考或是月入5萬，在你還沒找到時還是先弄到大學學歷吧」、「如果不太適合自己讀的科系，我認為要給自己一個獨處的空間，反問自己的熱情在哪方面?」、「你跟我的情況完全一模一樣， 我現在也是讀不下本科系，覺得讀大學很浪費錢但還沒跟父母提起我想休學」、「其實我目前也有這種打算，看能不能更了解自己想要什麼」、「朝自己的方向去吧，原po跟我現在超像的」。

根據1111人力銀行調查指出，企業用人重要評估標準與平均表現，新鮮人必須具備五大特質：解決問題的能力77.4%、溝通協調的能力、團隊合作的能力、專業知識的能力及快速學習的能力。另外調查也點出具備「證照」的必要性，企業認為語言相關證照最重要占44.04%，其次則是電腦資訊網路38.68%、財務/會計21.86%、金融投顧16.44%、保險12.26%。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，為了讓孩子贏在起跑點，考生和家長越來越重視「落點分析」，希望透過精準的大數據，幫助孩子順利申請到自己有興趣、有前景且含金量高的系所。

1111人力銀行學生顧問陳坤平建議，面對即將到來的學測也提出兩點建議，首先關於選系，考生們正埋首書堆之時，往往也是最焦慮的時刻，建議可以利用落點分析網站，鎖定自己的夢幻校系，再看看科系官網，想像一下未來的樣貌，有助激發潛力，不要認為夢幻校系上不了，瞄準太陽，至少也會打到老鷹，別讓現在的分數，限制你未來的可能性。其次關於預備考試，以現在五選四的制度來說，加強強科、關鍵科，絕對是好策略，多用歷屆試題加上模擬考試情境，訓練速度和抗壓性，這些會讓你在考試時能保持冷靜，畢竟緊張很難消除，卻能學習如何共處，最重要的是，調整好飲食和作息，最後階段，狀態取勝。

人力銀行 科系

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