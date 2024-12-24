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沒領過年終！5年內換逾10工作 待業女想報考台電2原因卻步

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示自己畢業不到5年，換過10幾次工作，從沒領過年終。示意圖／ingimage
一名網友表示自己畢業不到5年，換過10幾次工作，從沒領過年終。示意圖／ingimage

年末將至，又是各行各業上班族猶豫該提早走人還是撐到領年終的時節。有一名畢業未滿5年的網友表示，自己換過10幾份工作從沒領過年終，想考台電又擔心自己非本科、常換工作的經歷不利於面試，便上網求助，網友們也提供不同職涯建議。

一名網友在Dcard發文詢問，表示自己從學店畢業後不到5年，換過10幾份工作，被資遣或自願離職都有。做過服務業、業務、編輯、包裝作業員等，發現自己不太會跟人相處，也見識到不少違法低薪的惡質公司。而年終獎金之類的，不是公司本身沒有，就是還沒拿到就離職了，從來沒有領過。

原PO發現自己越來越難找工作，學歷不好、不擅長跟人相處、也沒有特別專長，不知道自己可以做什麼。

現在又到了年末，原PO依然撐不到拿年終就走人，在找工作時看到公職國營的補習班廣告，發現台電起薪比自己找到的高、有年終、公司穩定，讓原PO有點心動，但又擔心自己不是本科念不來，之後面試時，自己換過這麼多工作，感覺也很弱勢，因此詢問「對於學歷低又沒專長的人來說，還剩什麼可以走？」。

對此網友們紛紛提供建議，「去參加免費的職訓課程，學新的一技之長，這樣應該可以很快找到工作」、「我還是建議國營，不怕失業，薪水隨年紀調升，對這個社會7-80%的人都是最佳選擇」、「店生不要碰公職，會讀書就不會當店生，建議去當志願役軍士官，爭取非戰鬥兵科，退伍不至於太脫節，或是受訓去跑船」、「藍領工作就是了，都是有專長能拿高薪，但因為可能有危險所以就都沒人想做」。

上班族 台電 年終獎金 考公職

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