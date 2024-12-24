缺人缺怕了？明年92%企業計畫加薪 住宿餐飲業排第一

外銷接單回升，內需消費市場熱絡，帶動景氣持續復甦，企業明年的調薪意願將是如何？想要留住重要人才，能靠分紅與獎金嗎？yes123求職網「蛇年調薪分紅與職場代表字調查」結果發現，92%企業明年計畫加薪，創下8年以來新高，其中有30%企業屬於全面調整，明年加薪意願最高行業依序是：餐旅、批發零售、科技業。

從yes123求職網調查顯示，合計88.7%企業今年有加薪動作，比例略高於去年同期的87%；其中又分成：65.1%屬於「針對績效，採部分員工加薪方式」；真正「齊頭式」調整的，依舊為較少數，僅有23.6%的企業表示，「不論績效，替員工全面加薪」。

平均來說，「全年度(2024年)累積增加」幅度，則落在4.9%，略大於去年同期的4.7%。同時這也代表仍有11.3%的企業，其實「今年沒有任何加薪動作」。

當然上班族更期待2025年有加薪機會，由yes123求職網調查發現，目前仍有7.8%的企業表示，「明年沒有任何加薪計畫」。

這也代表明年「有」加薪計畫的資方，就佔了92.2%，略高於去年同期調查的90.9%，創下八年以來新高！(「隔年」加薪計畫比例：2022年歲末調查為55.8%；2021年歲末調查為68.1%；2020年歲末調查為67.7%；2019年歲末調查為75.7%；2018年歲末調查為68.6%；2017年歲末調查為79.3%)

不過這當中62.6%的企業，仍然屬於「針對績效，採部分員工加薪方式」；其餘29.6%才是「不論績效，替員工全面加薪」。

若進一步以「產業別」交叉分析，明年「加薪意願(比例)」較高的行業，分別為：「餐飲住宿與休閒旅遊」(96.4%)、「批發零售與貿易」(95.8%)、「科技資訊業」(95%)，以及「金融保險與會計統計業」(93.9%)、「運輸與物流倉儲業」(92.9%)。

至於明年(2025年)有加薪計畫的企業主，在可複選狀況下，他(她)們主要考量依序為：「想激勵員工表現」(66.8%)、「怕人才流失，反映業界(同行)的薪資水準」(53.6%)，以及「考量物價水準與變化」(36.7%)、「單純反映基本工資的調漲」(35.3%)。

其餘調薪的原因，又分別是：「出現盈餘，所以優先回饋員工」(23.9%)、「反映公司本身營收的成長」(22.7%)，以及「考量全國經濟成長率」(21.3%)。

不論加薪原因為何，2025年企業預計調薪「總幅度」，平均值則落在5.3%，則多於去年同期調查的5%。

觀察此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，畢竟台灣經濟維持「正」成長率，產業景氣呈現「內熱外溫」，加上缺工潮效應，使得資方加薪狀況相當熱絡。同時隨著軍公教調薪效應，以及基本工資「九連升」，還有對抗通膨，因此與2024年相比，預估2025年企業調薪比例和幅度，皆呈現微幅上調態勢。只是多數公司以「績效式」取代「齊頭式」，或以「非經常性薪資」，像是獎金、津貼，來取代本(底)薪的提高。

楊宗斌進一步透露，目前持續缺工或明年計畫擴編的行業，調薪機率比較高，期盼透過較優渥的薪酬、分紅誘因留住人才，甚至與同業搶人才。