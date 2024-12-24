農曆年前想打工？12萬筆兼差機會年增兩成 上班族期待時薪達這水準

過年快到了，1111人力銀行資料庫顯示，截至目前為止，有超過12萬筆兼職工作機會，較去年成長兩成，其中以餐飲服務業占最大宗。根據調查結果顯示，有高達67.9%上班族願意從事餐飲服務業短期打工，但是時薪必須達到230元。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，勞動部今年第4次人力需求調查，以「職缺空缺6個月以上」為缺工定義，調查缺工數計6.6萬個，工業部門缺工約為3.1萬個，占整體46.2%，而服務業部門則約為3.6萬個，占53.8%。

因應年底的節慶聚餐、公司尾牙需求大增，更催化餐飲業搶人大戰，迎接龐大商機，不少業者願意釋出優於基本工資的薪資待遇，招募短期人力。而門市銷售以及理貨人員也因聖誕節及跨年購物潮，使人力需求升溫，值得一提的是，隨著年輕世代不願投注過多心力在工作上，也讓辦公室的行政、助理人員成為打工熱門選項。

擁有正職工作上班族在選擇兼差打工時主要考量有哪些？根據1111人力銀行上班族搶賺節慶財兼差意向調查顯示，時間可彈性安排73.9%最為要緊，其次則是工作內容簡單易上手64.7%、時薪高60.5%、離家近48.5%以及可以領現30.9%。