年輕人呢？他嘆公職「新血多為40-50歲中年人」 同業揭現實：剩2優勢

公職在過去曾是大家口中的鐵飯碗，但近年高普考的報考人數卻有逐漸下降趨勢。有公務員在Dcard感嘆「年輕人都不來了」，透露公司這幾年報到的新血，年齡多為40、50歲的中年人，也貼出國考報考率雪崩下滑的報導，引發熱議。

原PO指出，除了考生的年齡偏大，國考還有一個現象，就是不少人參加考試是為了「洗單位」，「考到最後一節，幾乎有一半考生會拿考試通知書蓋到考證明，本人就是其中一個」。

對此，許多網友認為薪資待遇不如從前是關鍵，「薪水沒有真的很高，還不符合勞基法最低保障，現在的年輕人誰要來？以前熱門是因為遇到金融海嘯，加上以前民間的薪資真的偏低」、「就低薪啊，年輕人都去科技業，誰想做公職？」、「現新的退休制度跟勞工一樣，但不能兼差沒有加班費，一、二流人才往科技業，三流沒競爭力考公職」、「現在勞退跟公退都差不多，甚至公退還爛一點，畢竟勞退會撥補，現在的公職環境就是錢少事多，然後還會被逼提前打卡，加班沒有加班費，比私人企業還爛，有關係的人可以涼涼做，沒關係的人就是做到死」。

有部分人分析現今的求職趨勢改變，公職不見得適合時下年輕人，「年輕人不來考公職是好事，公職穩定的特性，不就適合中年轉職的族群？而且以前已經經歷過大學生瘋考公職的年代，退潮也是剛好，事實上公職依然有吸引力啊」、「年輕人跑去待這種公部門超悶又無聊的，去民營公司還會有年紀差不多的同事，下班還可以各種小聚，公部門除了只有一堆沒話題的老同事，下班也直接閃人，根本沒交集」。

有過來人分析公職只剩下貸款和帶薪請假兩大優勢，「公務人員的優勢，可能只剩下貸款跟帶薪請事病假而已」、「在職公務員路過，現在公職可能剩下請假優勢，還要看單位，每天要碰到的巨嬰機率，可能是你在外面的百倍，超商的十倍，祖上沒積德不建議踏進來」、「一考上先貸個130萬，公務員只剩信用了」。

有網友直言年齡不是問題，工作態度才是最重要的，「說真的年紀多寡都不要緊，但現在就怕資淺、資深的都做一下就跑，分發的平均待不過3年，細思極恐，業務長期處於青黃不接狀態」、「都要靠巴結或關係才能升官，有能力的人誰會陪你玩」、「很好啊，解決中年失業問題」、「剛畢業的年輕人反而不適合來公職，沒受過外面社會的毒打，直接進來公職就會好高騖遠、埋怨東埋怨西的，當一當就想辭了出去闖」。