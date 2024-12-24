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物價漲！3成5上班族無錢可存、8成9勞工想兼差搶賺節慶財

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
國內通膨加劇，已讓民眾生活壓力倍增，上班族3成5無錢可存。圖/本報資料照片
國內通膨加劇，已讓民眾生活壓力倍增，上班族3成5無錢可存。圖/本報資料照片

主計總處近期公布11月消費者物價指數（CPI）年增率再次擴大，突破2%通膨警戒線，來到2.08%。國內通膨加劇，已讓民眾生活壓力倍增，時值歲末年終，將迎來聖誕節、元旦連假以及農曆春節長假，預料帶動計時工讀人力需求升溫，是否觸發上班族兼差搶賺外快的意願？

1111人力銀行上班族搶賺節慶財兼差意向調查顯示，上班族3成5無錢可存，因為錢不夠用，驅動8成9搶賺節慶財，意願創6年新高。

明年元月起，基本工資時薪將由183元調升到190元，連續九年調漲，不過多數上班族並不買單，根據1111人力銀行調查顯示，有高達7成1上班族對此態度消極，其中包括52.2%認為「就算調漲時薪但物價仍偏高」以及18.8%坦言「調漲幅度小對改善生活現況沒幫助」;另有2成9則表示肯定，其中包括20.1%「盼能逐年調漲追上物價」、8.9%「調漲基本工資有助於抵抗通膨」。

根據本次調查指出，上班族認為合理的時薪待遇應該是220元，相較於明年的法定基本工資，明顯高出30元，換言之，基本工資還有16%的薪資成長幅度需要努力，才能符合人民期待。本調查也透露，有35.2%上班族的經濟狀況面臨無錢可存的窘境，有餘裕存錢的上班族，平均每月可存下8660元。

「錢不夠用」已經成為多數人的生活寫照，更驅動上班族兼差打工意願，根據1111人力銀行調查指出，今年12月到明年農曆春節期間，不到兩個月的時間，有高達89.2%的上班族有意搶賺外快，創下自2019年以來新高，其中包括66.6%的有意兼差打工以及22.6%已經在兼差打工。想要兼差打工的理由以增加收入73.2%排名第一，正職薪水不夠用也有52.1%，以及工作機會選擇多21.8%、剛好有時間21.8%和時薪高21.1%。想要從事的工作內容有理貨人員30.9%、餐飲內外場人員30.2%、行政/助理26%、門市銷售21.8%以及年貨大街銷售21.1%。

1111人力銀行總經理張篆楷指出，根據主計總處公布的全體受僱員工全年平均總薪資70.1萬元，但中位數卻僅有52.5萬元，年增1.22%，年增幅為近3年最低，顯見受到極端高薪族群薪資成長影響，即使推升了平均總薪資，中產階層與極端高薪者的薪資差距持續擴大，由於多數人薪資無法明顯提升，使得愈來愈多的上班族必須尋求兼差打工機會，預計每周平均兼差16.7小時，每月能替自己額外進帳12,500元來貼補開銷。

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