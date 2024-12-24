八年新高！92%企業2025年計畫加薪 平均調幅5.3%

外銷接單回升，內需消費市場熱絡，帶動景氣持續復甦，企業明年的調薪意願又是如何？根據yes123求職網24日發布的最新調查顯示，目前僅有7.8%的企業表示，「明年沒有任何加薪計畫」，這也代表明年「有」加薪計畫的資方，就佔了92.2%，略高於去年同期調查的90.9%，創下八年以來新高。

不過，這當中62.6%的企業，仍然屬於「針對績效，採部分員工加薪方式」；其餘29.6%才是「不論績效，替員工全面加薪」。

若進一步以「產業別」交叉分析，2025年「加薪意願(比例)」較高的行業，分別為：「餐飲住宿與休閒旅遊」(96.4%)、「批發零售與貿易」(95.8%)、「科技資訊業」(95%)，以及「金融保險與會計統計業」(93.9%)、「運輸與物流倉儲業」(92.9%)。

至於明年有加薪計畫的企業主，在可複選狀況下，他們主要考量依序為：「想激勵員工表現」(66.8%)、「怕人才流失，反映業界(同行)的薪資水準」(53.6%)，以及「考量物價水準與變化」(36.7%)、「單純反映基本工資的調漲」(35.3%)。

其餘調薪的原因，又分別是：「出現盈餘，所以優先回饋員工」(23.9%)、「反映公司本身營收的成長」(22.7%)，以及「考量全國經濟成長率」(21.3%)。

不論加薪原因為何，2025年企業預計調薪「總幅度」，平均值則落在5.3%，則多於去年同期調查的5%。

而為了留才或徵才，也有高達九成四的公司指出，會採取「獎金或分紅」的激勵策略。不過比起2023年，今年「獎金或分紅」的支出：有59.1%是「持平」；還有26.6%為「增加」；也有14.3%是「減少」。

若預估明年「獎金或分紅」的預算：仍是「持平」的，佔了55.4%；比今年「增加」的，則有33.9%；但比今年「減少」的，僅佔10.7%。

還有「薪資調整」也是留住人才的一種方法，只是對一般員工或者對主管，企業加薪留才所給的價碼並不相同。

yes123求職網的調查發現，假如為了挽留「重要人才」，避免他跳槽，對於「非主管職」員工的月薪，公司平均願意加5,546元；相較之下，如果對於「主管職」員工，企業願意加碼9,420元。

再從企業角度觀察，對於哪些職務，公司會優先「考慮調薪」呢？本次調查結果更顯示，在可複選狀況下，依序為：「業務、外勤人員」(61.2%)、「客服或門市人員」(40.4%)、「一般內勤行政人員」(39.1%)，以及「產線作業員」(31.1%)、「產線、設備工程師」(30%)。

其次才考慮被調薪的對象，又分別是：「研發人員、軟體技術人員」(24%)、「藍領技術人員」(22.7%)、「行銷企劃人員」(31.1%)，以及「財務會計人員」(16.7%)、「影音設計人員」(13%)。

觀察此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，畢竟台灣經濟維持「正」成長率，產業景氣呈現「內熱外溫」，加上缺工潮效應，使得資方加薪狀況相當熱絡。

同時隨著軍公教調薪效應，以及基本工資「九連升」，還有對抗通膨，因此與2024年相比，預估2025年企業調薪比例和幅度，皆呈現微幅上調態勢。只是多數公司以「績效式」取代「齊頭式」，或以「非經常性薪資」，像是獎金、津貼，來取代本(底)薪的提高。

楊宗斌進一步透露，目前持續缺工或明年計畫擴編的行業，調薪機率比較高，期盼透過較優渥的薪酬、分紅誘因留住人才，甚至與同業搶人才。

楊宗斌也建議雇主，應該將改善待遇與激勵制度，視為「人才投資」，而非「人力費用」：一方面提高員工忠誠度、向心力；另一方面，也提高他(她)們的消費力，進一步再刺激內需市場，形成經濟上的「良性循環」，整個加薪的「淨效果」，最終還是能回饋到企業獲利上。

上述「蛇年調薪分紅與職場代表字調查」，是由yes123求職網於2024年12月5日到12月18日，以網路問卷進行抽樣，在「求職者」部分，調查20歲(含)以上、畢業或役畢(免役)，且目前有工作的會員，有效問卷共1,392份，信心水準為95%，誤差值為正負2.63%；至於「企業」部分，有效問卷共1,096份，信心水準為95%，誤差值為正負2.96%。