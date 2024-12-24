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九成上班族自認「薪水不高」 盼調薪7,466元才夠

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
根據yes123求職網24日發布的最新調查發現，衡量今年「投入總工時」與「總收入」，僅有9.7%的勞工，自認目前的「工作報酬率」高。示意圖，非相關新聞當事人。記者胡經周／攝影
根據yes123求職網24日發布的最新調查發現，衡量今年「投入總工時」與「總收入」，僅有9.7%的勞工，自認目前的「工作報酬率」高。示意圖，非相關新聞當事人。記者胡經周／攝影

上班族到底有多「薪」酸？根據yes123求職網24日發布的最新調查發現，衡量今年「投入總工時」與「總收入」，僅有9.7%的勞工，自認目前的「工作報酬率」高；也代表著自認「報酬率不高」的，比例更高達90.3%，大於去年同期調查的88.2%。

而且如果覺得「工作報酬率」不高，本次調查也顯示，勞工朋友們預估，明年至少平均要再加薪16.1%，才能擺脫這種窘境；若以「官方經常性薪資」46,371元估算，大約要調薪7,466元。

換個角度來看，若以2024年全年度來看，則有45.4%的勞工表示，「本(底)薪沒有提高，且獎金、分紅沒有增加」；還有25.7%是「本(底)薪沒有提高，但獎金、分紅有增加；也有17.7%是「本(底)薪有提高，但獎金、分紅沒有增加」；僅有11.2%最幸運，屬於「本(底)薪有提高，且獎金、分紅有增加」。

因此綜合分析，代表共有28.9%，屬於「今年本(底)薪有提高」，比例大於去年同期調查的24.5%；以及共有36.9%，屬於「今年獎金、分紅有增加」，比例也高於去年同期的33%。

對於即將到來的蛇年，上班族又有哪些願望呢？在可複選狀況下，主要依序為：「身體健康就好」(67.7%)、「升職加薪」(54.2%)、「每天準時下班」(46.6%)，以及「和同事相處愉快」(45.5%)、「順利換工作」(34.3%)。

其他新年的職場願望，依序又還有：「同時兼顧事業與家庭」(31.9%)、「賺夠錢買房子」(28.8%)、「KPI總能達標」(20.3%)，以及「每天被老闆或主管稱讚」(19.3%)、「上班不遲到」(18.1%)。

若回顧今年工作狀況，勞方在2024年的「職場代表字」又有哪些？在可複選狀況下，前五名依序為：「悶」(35.9%)、「亂」(35.1%)、「撐」(33.9%)，以及「憂」(32.6%)、「累」(31.5%)。

至於六到十名的代表字，又分別有：「忍」(30.5%)、「苦」(26.4%)、「茫」(25.6%)，以及「慌」(24.6%)、「壓」(23.6%)。

最後展望明年工作狀況，2025年的「職場代表字」又將是哪些呢？在可複選狀況下，前五名依序有：「穩」(44.8%)、「升」(43.9%)、「順」(42.9%)，以及「翻」(38.9%)、「富」(37.9%)。

其餘六到十名的代表字，又分別為：「跳」(34.4%)、「發」(33.4%)、「讚」(31.1%)，以及「實」(30.2%)、「加」(29%)。

上述「蛇年調薪分紅與職場代表字調查」，是由yes123求職網於2024年12月5日到12月18日，以網路問卷進行抽樣，在「求職者」部分，調查20歲(含)以上、畢業或役畢(免役)，且目前有工作的會員，有效問卷共1,392份，信心水準為95%，誤差值為正負2.63%；至於「企業」部分，有效問卷共1,096份，信心水準為95%，誤差值為正負2.96%。

上班族 職場 薪資

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