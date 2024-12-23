青年就業旗艦計畫 先僱後訓助近2000人就業

為助青年勇闖職涯新戰場，勞動力發展署中彰投分署今天表示，推動「青年就業旗艦計畫」，補助企業提供工作崗位，以「先僱後訓」模式累積實戰經驗，今年協助近2000人進入理想行業。

隨著AI、物聯網等資訊科技興起，台灣企業邁向數位轉型的同時，對資安人才需求也大增，吸引不少青年想投身其中，但對無經驗的青年來說，中彰投分署推動「青年就業旗艦計畫」，補助企業提供青年工作崗位訓練，協助青年跨出第1步。

中彰投分署表示，補助企業以「先僱後訓」模式，透過職場導師協助青年累積實戰經驗和專業養成。其中畢業於台師大的小糖即是透過參與計畫，從職場菜鳥蛻變為資安助理工程師。這項計畫今年已協助近2000名青年進入理想行業，可多加運用。

畢業於台師大的小糖想進入資安業，卻沒有相關工作經驗而卡關，直到她報名參加計畫投出履歷，經過面試後，順利加入三甲科技公司，在公司指派職場導師一對一指導下，她從職場菜鳥開始，一步一腳印學習資安知識與技能，透過系統化的工作訓練，迅速上手資安防護技術，最後成功留任成為資安助理工程師，並朝著「資深資安專業顧問」的目標邁進。

中彰投分署說明，「青年就業旗艦計畫」提供15至29歲青年3至6個月的工作崗位訓練機會，目前已核准近1500個人工智慧、精準健康及綠能科技等重點產業職缺，不僅提供青年薪資保障，還能在短時間內獲得實戰知識和經驗，協助快速踏入具技術門檻的產業。