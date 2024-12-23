票房收入不佳！高雄國際音樂節爆發工讀生遭砍工時 勞工局將主動調查

民間傳媒公司在高雄舉辦3天DJ&Music 國際音樂節，因票房收入不佳，不僅爆出購票入場觀眾不滿主辦單位開放憑發票就能入場爭議；今天又傳出有工讀生反映被砍工時及薪水，正串聯準備爭取權益。高市勞工局表示，未接獲申訴，將進一步調查釐清業者是否違法。

DJ&Music國際音樂節12月20日至22日在高雄舉辦，邀請周湯豪、美秀集團、幻藍小熊等知名藝人團體，3天票價最高1萬9800元，後來臨時宣布，後面2天只要發票就能入場，付費觀眾直呼花錢買票被當成「盤子」。

主辦單位在臉書公告說，活動憑2張發票即可入場，針對已經購票入場者，請大家將12月22日的 票券收好，將於活動結束後公告退票。

除門票爭議外，活動聘請數十名工讀生，有人抱怨，原本說好一天一日9小時1800元，第一天因營收不加減少工作時數，最後只領1600元，第二天甚至有人只領1300元，第三天則有人被告知「不用去上班了」。據了解，受害工讀生正在串聯，準備向傳媒公司爭取權益。

高市勞工局說，尚未接獲勞工申訴，有關工讀生控訴遭主辦單位「砍時、砍薪」，將進一步調查。勞工局也強調，依勞基法規定，若雇主未按約定全額直接給付工資，或片面取消工時為由而拒絕給薪，涉違反勞基第22條第2項規定，可處雇主2萬至100萬元罰鍰。

勞工局呼籲，勞工朋友倘有個人權益受損的情形，可向勞工局反映。