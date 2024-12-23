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澳洲打工度假能存「第一桶金」？企業主管揭殘酷實情：只適合2種人去

聯合新聞網／ 綜合報導
一名企業主管指出，多數青年至澳洲打工度假都無法存到一桶金。 示意圖／ingimage
一名企業主管指出，多數青年至澳洲打工度假都無法存到一桶金。 示意圖／ingimage

不少年輕人嚮往到澳洲打工度假，不僅可以出遊旅遊，打工的收入也比台灣高，許多人期待著存到人生第一桶金。不過近日一名企業主管在PTT曝光返台職場實情，表示大多年輕人在澳洲賺得多花得也多，因此回台也沒有存到所謂「人生第一桶金」，再加上在澳洲當地都是做勞務活，回台求職履歷空白，毫無競爭力。

根據德國安聯集團最新《全球財富報告》，台灣人均金融資產排名世界第五，前有給美國、瑞士、丹麥和新加坡，反觀澳洲只排第11名。PTT一名網友分析，常聽到台灣年輕人抱怨工地等勞務工作太累，卻願意到澳洲做，主因是台灣的產業失衡，相較之下只有科技業比較有賺頭，而選擇去澳洲打工換宿的青年，多數在台灣從事低薪行業，本身學經歷沒有競爭力。

原PO表示曾經面試超過20位赴澳洲打工的人，僅用過當中5位。而這些人多數「完全」沒有存到第一桶金，標準流程都是先去澳洲打工做體力活，因為工作太苦悶，所以一放假就往市中心放飛，最後簽證到期要離開澳洲前再辦一個「青春不留白環澳之旅」，把所有錢花光，回台後想盡辦法再弄到新簽證回澳洲。等他們終於重返台灣職場後，求職履歷「一攤開就是空白」，他笑道「說什麼存到第一桶金的，我還真沒看到過」。不過他也坦言，自己也就接觸幾十個案例，不能代表全部。

透過自己的面試案例，原PO建議想要靠在澳洲打工換宿存到第一桶金的人，最好先掂量一下自己的意志力，如果有那種意志力在澳洲存第一桶金，在台灣隨便投入一個藍領行業，三年做到出師然後自己接工程，後面職涯發展完全大勝澳洲打工。對他而言，真的適合澳洲打工的，就是只想躺平對職涯沒規劃又很想出國玩沒太多錢的人，或者是很想移民的女生，這兩種人比較適合。

貼文下網友紛紛留言「大實話」、「我國小同學真的跟澳洲華人結婚留在那」、「都是說體驗外國生活，當然就是花掉啊，也有設定一桶金最後拿到一桶金的，都是選擇」、「大部分其實只是想逃避現實而已」、「這真的看人啦，我自己有碰到的是疫情前去卡在那沒回來，解封後存的錢直接在當地置產當房東的也是有，還是要看個人自制力和信念」、「我認識3個澳洲打工，也都是這樣」。

度假打工 澳洲 職場

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