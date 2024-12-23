科技業只聊錢？他嗆「見識待加強」 一票人搖頭：年齡是關鍵

「沒人發現科技業人開口只剩錢嗎！」一名男子昨（22日）在Dcard發文，分享自己每次只要跟科技業的人交流，最後內容一定會圍繞在著薪水、年終分紅、股票收益等，讓他相當無言。貼文曝光後，也引起留言區熱議。

原PO發文指出，在過年期間，許多科技業人士經常互相比較年薪、資產和消費習慣，「人生只剩下工作跟錢，簡直是廢到笑！」他續指，若真的要比薪水，某些富二代、醫師也不會輸，但科技業的人開口閉口都是錢，「為什麼不談談國際局勢、居家生活、美食、旅遊、寵物、運動，是不是科技業人的見識有待加強？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「我倒覺得你的見識有待加強」、「我來科技業就只是為了錢啊！公司2奈米量產進程干我屁事，時間到了該給我的有入帳，請假飛出國爽」、「其實只有少數比例園區，加班加到爆的軟X男最愛談錢」、「辛苦十幾年，碩班沒人權，工作跟當畜牧業一樣，得到錢還不能談嗎？」、「我這個年紀都討論健檢紅字跟小孩」。

也有網友認為，原PO接觸的對象年齡層可能偏輕，「等您年紀到35歲左右就會發現，過年都在聊頭髮，頭髮又黑又茂盛，比有錢還厲害」。他也認為，在20～30歲階段，事業剛起步，因此話題主要圍繞在工作內容、薪資待遇、房車股票、女人等，是相當正常的。隨著年齡切換，之後可能會談到更多醫療、家庭生活的話題。