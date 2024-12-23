受訓空服員壓力大！她嘆穿制服就要顧形象 過來人：合情合理

「空服員」是許多人夢寐以求的職業，但受訓過程並不是每個人能承受的。一名女網友發文求助，她正在航空公司受訓空服員，受訓過程相當艱辛，除了每天要上課考試外，更要注重自身的形象，讓她感到壓力很大，詢問網友：「如何挺過這段勞累的受訓期間？」

一名女網友在Dcard發文，表示她近日進到航空業大公司成為培訓空服員，受訓過程比想像中更辛苦，從早到晚都要上課，回去更要複習、預習，還要準備考試的內容，加上是「全英文」的教材，讓她感到壓力很大，不太適應這樣的生活。

原PO透露，因為公司文化太過「拘謹」，只要穿上制服就要時時刻刻注意自身形象，她並不喜歡此文化，剛進來就產生了放棄的念頭，但她也明白，不能輕易放棄得來不易的機會，因此請教網友調適心情的方式。

此文一出，不少網友建議原PO還是別硬撐，身心較重要，「妳就退訓吧，不適合不要強求，這樣妳的身心靈也不開心啊」、「如果身體吃不消，那就不要硬撐，工作再找就有，身體只有這一個」、「如果有症狀出現，建議還是不要硬撐，賠上身體真的不值得」、「不喜歡或覺得不適合就早早解脫，去找自己更喜歡的工作 」。

也有過來人提出建議，「我自己是也沒有多喜歡這個職業，受訓也覺得累，但辛苦倒是覺得還好，畢竟哪個工作不辛苦不累的」、「到後面真的會越來越難而已，壓力也會越來越大，可以試試地勤或是別家航空公司」、「我也是組員，這條路咬牙一下就過去了，因為我們出去就是代表公司，對我們有要求也是合情合理」。