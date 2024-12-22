手搖飲店長改行工廠職員「領3萬1沒壓力」 他嘆：一輩子就這樣了

自己開店看似風光，實則需要承受許多不為人知的壓力。一名網友在Dcard發文抒發心情，回憶過去曾和前女友經營飲料店6年，雖然不至於虧本，但壓力非常大，最終承受不了收店。目前在一間工廠上班，薪水3萬1，工作雖然忙但見紅休還有特休，只須遵從主管安排，下班還有自己的私人時間，這樣輕鬆的生活讓他安逸其中，但已經38歲的他有時還是會因為自己的一事無成覺得對不起父母。

原PO表示自己曾跟女友經營飲料店6年，本來房租3萬8，後來漲到4萬5，雖然負擔得起，但扣除支出其實跟外面上班差不多，生活沒什麼品質，每個月還沒賺錢就先想到支出的無形壓力，他感嘆「只有經歷過才能體會，後來決定將店收了」，當時的女友也在不久後分手。

後來他到工廠上班，薪水3萬1，工作時很忙，但是見紅就休，還有特休，服從上級命令，工作雖然忙但是輕鬆。原PO說不用天天面對開店時的壓力，而且下班就完全放鬆，可以運動、耍廢的生活讓他感到很自由。

他表示目前資產約600萬一直保持單身，跟爸媽同住、只有機車，爸媽都說他開心比較重要，不求什麼。然而沉浸於安逸的生活中，偶爾也會在夜深人靜時突然自責，覺得自己沒用，理當是成家立業的年紀卻還在跟爸媽同住，領著3萬薪水，讓他直呼「一定讓父母很沒面子，但是我也改變不了什麼」，無奈道「沒有一技之長，只做過服務業又年近40，可能一輩子就這樣了」。

貼文曝光後，網友紛紛留言回覆，「我閨密飲料店2年收了，負債100萬」、「人生本來就沒有固定的意義，有意義的是我們怎麼走過這個過程」、「辛苦了，但開過飲料店很酷，多去參加活動認識人吧，做些快樂的事」、「爸媽都沒錢沒房、（我）還要照顧，這樣有安慰到你嗎？」、「沒有一技之長可以學，不到40其實還算年輕」、「比很多人厲害了，自己開店部分」、「有什麼沒面子，父母看到小孩靠自己生活、健健康康，還有什麼比這不能讓父母感到欣慰的」。