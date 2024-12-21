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同事訂飲料常沒給錢！她煩惱「該向對方要」？過來人分享實用建議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己在公司常常揪同事一起訂飲料，但有幾個同事常常忘記給錢，讓她好奇「是否要主動開口要？」。示意圖／Ingimage
一名網友分享，自己在公司常常揪同事一起訂飲料，但有幾個同事常常忘記給錢，讓她好奇「是否要主動開口要？」。示意圖／Ingimage

你會跟同事一起訂飲料嗎？一名網友分享，自己在公司常常揪同事一起訂飲料，但有幾個同事常常忘記給錢，讓她好奇「是否要主動開口要？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「幫同事訂飲料同事忘了給要跟他要嗎？」為題，指出自己常常揪公司同事訂飲料，但有幾個同事常常忘記給錢，有時候都當作做人情或請客，但發現對方也沒有對自己比較好，好奇發問「要主動跟他們要錢嗎？」。

貼文一出後，多數網友都表示「當然要去要啊！小錢沒錯，但憑什麼記性不好就可以喝免費的！沒有這個道理」、「當然要要錢啊，而且我還會半開玩笑的說：吼！下次訂餐時就要給錢喔，不給錢沒飲料喝」、「下次不要幫忙訂就好了，幫忙訂很麻煩了，還會虧錢，這樣誰要幫忙」、「直接說，真的有人容易忘東忘西，如果你能毫不介意小錢就當請客，不追討也沒關係」、「我們都會直接講誰還沒給錢」。

此外，也有不少網友分享實用建議，指出「我們公司都是訂飲料的人先開銀行收款碼，大家刷QRCode付錢後才訂，用薪轉的戶頭也不會額外支出手續費」、「點餐的當下我就會一律先收錢了，沒給錢就沒辦法跟單」、「我們公司是放個小盒子在桌上，並且會在訂餐群組放價格跟外送費讓大家自己看，外送員快來時還沒收齊，會跟大家講說外送員快來了，並拿著盒子去收錢」、「我會一手給飲料一手收錢，就算沒零錢現在line pay也很方便」。

外送員 職場 零錢

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