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勞動部：街友想就業 可免費職訓領津貼

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

為協助街友重返職場勞動部公告將社會救助法列冊輔導的街友，納入就業服務法的「特定對象」。即日起，有就業需求的街友，可到公立就業服務機構求職，可免費參加職業訓練、領取職業訓練生活津貼，也可運用其他各項就業促進措施，提升職能並經濟自立。

依衛福部統計，各直轄市、縣（市）列冊輔導街友近3千人，勞動部助街友找回自信，訂有「協助特定對象及弱勢者求職面試整備服務計畫」，協助購置服裝、修整儀容、交通、餐食補助。

配合社救法修法，勞動部將列冊輔導的街友納入就服法的特定對象，街友有職業訓練需求，可免費參訓及領取生活津貼，每月按基本工資的6成發給，並提供個別化就業服務、媒合工作機會，也可運用求職交通補助金及多元就業開發方案津貼等措施協助就業，或提供臨時工作津貼、運用職場學習及再適應計畫協助提升職場適應能力，參加技術士技能檢定者也可補助相關費用。

此外，雇主如果雇用由公立就業服務機構推介的列冊輔導街友，連續雇用滿30日，可申請雇用獎助，每人每月發給1.1萬元；按月計酬方式以外者，每人每小時發給60元(每月最高發給1.1萬元)，最長可領12個月。

勞動部 街友 重返職場

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