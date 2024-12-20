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航港局海員新星培育計畫成員 通過航海人員測驗

中央社／ 台北20日電

航港局今天舉行113年第4次航海人員測驗榜示典禮，通過航海人員測驗一等船副類科的藍紹丞，是航港局「海員新星培育計畫」成員，將到長榮海運實習，他希望能早日獨當一面。

交通部航港局發布新聞稿，近年來，因應全球能源轉型的趨勢及預期貨運需求增加，各大航商紛紛開始建造新船，預估航運市場景氣、供需皆呈現成長，航海人員的需求日益增加。

為充足船員人才庫，航港局於111年起結合社會團體、航商、海事校院及政府部門共同合作推出「海員新星培育計畫」，廣受各界關注及好評。就讀於國立台灣海洋大學商船學系的藍紹丞，112年獲選為小海星，順利通過這次航海人員測驗一等船副類科。

藍紹丞在宜蘭蘇澳海邊成長，選擇與同齡朋友不同的道路，就讀蘇澳海事期間，立定志向以從事航海產業為目標，努力鑽研航海知識，獲得全國技藝競賽大獎，並保送進入國立台灣海洋大學，在蘇澳海事師長與父母的鼓勵下，參加「海員新星培育計畫」，由長榮海運錄取並補助獎助學金，成為112年的小海星。

藍紹丞說，將於下學期起至長榮海運參與實習，了解船舶操作的特性，鼓勵自己對於盡快熟悉船上的工作狀況，早日成為獨當一面的船副。

航港局表示，這次航海人員測驗還有來自澎湖七美，畢業於澎湖高級海事水產職業學校，目前就讀於海洋大學商船學系大二的葉芝儀，19歲就通過一等船副測驗，品學兼優，在師長帶領下參加全國中等學校海事技藝類競賽獲獎，也曾獲得澎湖縣「112年中等學校優秀青年獎」的殊榮，同年度又以四技二專技優保送進入海洋大學商船學系，繼續學習更深更廣的航海知識。

葉芝儀說，在師長的推薦下參加航海人員測驗，憑藉高中期間打下良好的學業基礎，又向已經通過測驗的學長購買二手的課本與考古題，在練習的過程中，不僅僅是答對測驗問題而已，更要找出每道試題的答案來源與原因。

海洋大學 澎湖縣 航港局

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