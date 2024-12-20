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街友納就服法「特定對象」 即起可免費職訓、申請津貼

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部17日公告認定直轄市、縣（市）依社會救助法列冊輔導之街友，為就業服務法第24條第1項第10款特定對象，有就業意願與需求的街友，可至所在地公立就業服務機構求職，運用各項就業促進措施提升職能並經濟自立。本報資料照片
勞動部17日公告認定直轄市、縣（市）依社會救助法列冊輔導之街友，為就業服務法第24條第1項第10款特定對象，有就業意願與需求的街友，可至所在地公立就業服務機構求職，運用各項就業促進措施提升職能並經濟自立。本報資料照片

為協助街友重返職場，勞動部17日公告認定直轄市、縣（市）依社會救助法列冊輔導的街友，為就業服務法第24條第1項第10款特定對象，有就業意願與需求的街友，可至所在地公立就業服務機構求職，可免費參加職業訓練、並可領取職業訓練生活津貼、求職交通部補助金等各項就業促進措施，提升職能並經濟自立。

依衛福部統計，現行各直轄市、縣（市）列冊輔導街友近3000人，面臨居住、經濟、就業、健康、社會排除等多重問題。勞動部為協助街友找回自信，已訂有「協助特定對象及弱勢者求職面試整備服務計畫」，可協助購置面試服裝、修整儀容、交通、餐食補助，讓街友就業準備期間安心充飽電後再出發。

配合社救法修法，勞動部持續加強街友就業輔導措施，依就業服務法第24條第1項第10款規定，認定直轄市、縣（市）依社會救助法列冊輔導的街友為致力促進就業對象，列冊輔導的街友如有職業訓練需求，得免費參訓並可領取職業訓練生活津貼，每月按基本工資60%發給，協助提升就業技能，並提供個別化就業服務，媒合工作機會，也可運用求職交通補助金及多元就業開發方案津貼等措施協助就業；或提供臨時工作津貼、運用職場學習及再適應計畫協助提升職場適應能力；另參加技術士技能檢定者亦可補助相關費用。

此外，雇主如果僱用由公立就業服務機構推介的列冊輔導街友，連續僱用滿30日，可申請僱用獎助，每人每月發給1萬1千元；按月計酬方式以外者，每人每小時發給60元(每月最高發給1萬1千元)，最長可領12個月。

民眾若發現有就業需求的朋友，可就近洽公立就業服務機構提供協助，或上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢求職求才服務、職缺相關資訊，或撥打免付費客服專線0800-777-888，由專人提供諮詢服務。

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