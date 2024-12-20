提離職被慰留仍沒拿到年終獎金 網見2關鍵：年輕人還是太嫩了
每到歲末年終，不少想跳槽的人開始蠢蠢欲動，有人急於物色新職缺，也有人打算先領到年終獎金再說。有網友透露兩個學弟在同一間公司上班，其中一個不滿薪水比另一人少，今年初就提離職，雖然被慰留，但獎金還是沒領到，貼文也引起不少留言討論。
原PO在Dcard發文表示，學弟A跟學弟B去年成為社會新鮮人，兩人都在同公司、同部門、同職位。起初學弟B抱怨薪資太低，學弟A則認為沒有經驗就不要眼高手低，沒想到兩人私下一比薪資，A發現自己薪水比B少2000元，氣得在今年初領年終獎金前丟出離職單。
主管安撫學弟A，並表示等過完年、領完年終獎金再離職比較好，A答應並通知人資修改離職日，但事後還是沒拿到3個月的年終獎金。詢問公司人資，得到的答案是「年終獎金是獎勵性質，非勞基法規定必須給予，而且老闆已經在發放前就收到離職申請」，這意味著調薪沒成功，年終獎金也飛了，最後學弟A還是離職轉作別的行業。
貼文引起熱議，不少人表示領完年終再提離職是職場上的潛規則，「總結：拿到年終再提離職」、「我以為（領完年終再離職）是常識」、「年輕人太衝動了，內行都知道等過年後再提」、「就是一個經驗的教訓，通常都是領完年終再提離職，先提的下場就是雇主不會多給你那些，都要離職了，公司當然能省則省」。
還有網友認為不應該隨意透露訊息，「剛出社會就學了兩課，不錯呀」、「永遠不要相信主管、老闆的大餅」、「一個道理：真正要做的事情，不要告訴任何人」、「只能說，學弟A太年輕了。基本上要提離職或在職面試，都不要讓老闆或同事知道」。
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