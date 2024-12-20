抓人墊背？科技業男考績被打「最低」 網勸轉行：薪水應更高

「考績」指工作員的服務作定期的考核與評價，以作為升遷、調轉，及獎懲的依據。一名男網友發文詢問，他在科技業公司上班，老闆因為「離職的人」打不了考績，因此抓他墊背，將他的考績打最差，讓他無奈想「擺爛」，對此，網友們建議盡快離開。

一名男網友在Dcard發文，表示他在科技業公司上班，即使很認真，考績仍然最後一名，下半年被調去人力不足的單位，因不熟悉工作常常出包，又遭遇職場霸凌，爆發口角後回到原單位，結果這個月打考績時，仍然「慘不忍睹」。

原PO表示，老闆也找他談過，他雖反應無法接受，但老闆卻回應：「沒辦法，沒人可以墊背，離職的打不了考績」，讓他無法接受，就連新人薪水、考績都比他高，使他產生了「擺爛」的想法，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友建議直接離職或轉行，「建議換工作，被調出去那刻你已經是棄子了，你出去薪水應該可以談更高才是」、「建議改快離開吧，趕快找到新工作比較重要吧」、「你唯一的報復手段就是最後一刻提離職或換部門」、「就是能力不足在科技業，應直接轉換行業，每個人天賦才能不相同，要在自己天賦才能的領域」、「儘快離職吧，反正不做最大」。

也有網友認為主管或老闆問題很大，「考績問題就是很主觀的」、「看起來就是公司部門和主管的問題，台廠幾乎都是這樣，整個部門要抓1-2個，考績打最差的墊背」。

也有人對原PO說法提出質疑，「你要確定你有在做事欸，搞不好旁人看來，你已經是躺平很久了，甚至可能是搞爛攤子給別人，你現在情勒說你要躺平，但在別人眼裡你其實就是沒搞事而已」。