不兼職「月入5萬、工時8hr內」工作有哪些？ 過來人曝關鍵：不容易

通貨膨脹嚴重，什麼都漲就是薪水不漲，有些人為維持生計會選擇兼差。一名網友表示，不少工作月薪5萬就是下班責任制或是加班，於是想問問，「不兼差月薪5萬，工時8小時內的工作有哪些？」，吸引不少人討論。

一名網友在PTT「女孩板」發文，台灣中位數經常性薪資離5萬有點距離，不少月薪5萬的工作都是下班責任制或需要加班，於是他好奇，「有哪些工作不兼差，工作8小時不加班，月薪有5萬以上又不是責任制的」，此文一出，引起熱議。

有網友則認為，「都是主管才有可能，基層不加班不可能五萬，不然妳要做大夜班8小時，有機會摸到，外商基層不加班也摸不到五萬」、「只要五萬的話，允許每個月有最多一兩天遇到問題要加班處理，這樣超級多，但是要堅持零加班的話，可能就不容易了」、「基本上同一個技術職累積幾年，都能超過你說的水準，但要有效領域的經驗累積」。

不過，有網友分享自身工作，「外商costco路過，6w上下、8小準時打卡下班」、「高中家教，每天接一個上班兩小時，會達標」、「外商基層超過5萬，7.5hr下班」、「朋友做水電的平均八小時有超過5萬」、「中華電信，朝8晚5，入職月薪40k+年薪20個月，不看考績今年大鍋飯加薪5.4k，明年加薪4k」。