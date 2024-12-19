2024職場學習白皮書統計 34%職人用 AI、會 AI 薪資增52%

104人力銀行旗下「104學習精靈」連續第三年發布《2024職場學習白皮書》，AI再度成為最火熱的學習重點，不僅擠進最近一年職場工作者進修內容前三名，在最熱門的職場學習課程中，AI工具應用課程占40%；34%的職人已在工作中使用AI，會AI技能薪資有望成長52%。

104學習精靈指出，目前提供職場學習課程超過2,600門、針對3,514張證照提供精準學習解決方案，透過智能學習推薦提供個性化課程，並讓用戶學習成果可視化，讓人才進步能被企業看見，協助在求職市場脫穎而出。根據104學習精靈最新發布的《2024職場學習白皮書》，職場工作者三大進修內容為：42.8%職場硬技能、33.2%語言學習、31.9% AI工具應用，其中，AI工具應用從去年第六名躍升為第三名，比例也從去年14%大幅提升至31.9%。各年齡層中，40歲以上對AI學習的需求較高，反映資深工作者渴望跟上數位趨勢，透過AI提升工作及管理效率。

學習主題也反映AI大熱門！104學習精靈近一年最受用戶歡迎的Top20學習課程，AI相關占40%，熱門課程包括：「ChatGPT x Excel職場數據分析術」，幫助工作者在日常業務中高效處理數據；「M365 Copilot微軟AI高效工作流」，提升跨部門協作效率。其他熱門學習課程：25%為數據資料分析、10%為語言學習與職場溝通技能。

104學習精靈最新發布《2024職場學習白皮書》，34%職場工作者已在日常工作中使用AI工具，其中，工程研發、專案/產品管理、軟體/工程、人力資源及行銷類使用最普遍，技術和行銷管理領域的從業人員更傾向用AI提升工作效率。職人最常使用的AI工具：58.2%使用文案寫作、41%資料整理、29.1%資料分析，AI主要用於自動化重複工作、並增強輔助決策。

根據104學習精靈發布《2024職場學習白皮書》，AI相關職務的薪資比非AI職務高出52%。若具備AI技能且將AI運用於工作中，各職類中，軟體/工程平均月薪12萬、品保/品管與生技/醫療10.7萬，平均月薪皆超過10萬。