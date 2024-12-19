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AI成2024年職場學習最火熱焦點 竟是這年齡層需求最大

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
人力銀行調查，在各年齡層中，40歲以上對AI學習的需求較高，顯示資深上班族渴望跟上數位轉型趨勢。（路透）
人力銀行調查，在各年齡層中，40歲以上對AI學習的需求較高，顯示資深上班族渴望跟上數位轉型趨勢。（路透）

104人力銀行旗下「104學習精靈」連續第三年發布《2024職場學習白皮書》，AI再度成為最火熱的學習重點，不僅擠進最近一年職場工作者進修內容前三名，在最熱門的職場學習課程中，AI工具應用課程占40%；各年齡層中，40歲以上對AI學習的需求較高，顯示資深上班族渴望跟上數位轉型趨勢。

根據104學習精靈最新發布的《2024職場學習白皮書》，職場工作者三大進修內容為：42.8%職場硬技能、33.2%語言學習、31.9% AI工具應用，其中，AI工具應用從去年第六名躍升為第三名，比例也從去年14%大幅提升至31.9%。各年齡層中，40歲以上對AI學習的需求較高，反映資深工作者渴望跟上數位趨勢，透過AI提升工作及管理效率。

學習主題也反映AI大熱門。104學習精靈近一年最受用戶歡迎的Top 20學習課程，AI相關占40%，熱門課程包括：「ChatGPT x Excel職場數據分析術」，幫助工作者在日常業務中高效處理數據；「M365 Copilot微軟AI高效工作流」，提升跨部門協作效率。其他熱門學習課程：25%為數據資料分析、10%為語言學習與職場溝通技能。

截至目前，已有超過350萬人次透過104學習精靈參與學習。104學習精靈提供職場學習課程超過2600門、針對3514張證照提供精準學習解決方案，透過智能學習推薦提供個性化課程，並讓用戶學習成果可視化，讓人才進步能被企業看見，協助在求職市場脫穎而出。

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