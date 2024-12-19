移工媽媽生命故事展 即日起5天於松菸登場

截至今年底台灣移工總數已經超過80萬名，女性移工約有39萬人，正值適育年齡的她們在台灣懷孕後，經常面臨被解雇後無處待產的困境。桃園市群眾服務協會與德國在台協會舉辦「Women no cry: 移工媽媽 生命故事展」，藉由展覽及紀錄片的倡議，希望更多國人認識移工懷孕的相關法規及權益。

根據勞動部統計，在台移工申請生育給付的人數，從2021年的3632人，增加到2023年5687人，足見移工在台懷孕是急需重視的議題。但全台安置空間有限，無法承接所有被解雇後，需要安全環境待產的移工媽媽。

桃園市群眾服務協會自2014年成立移工安置中心，長期協助懷孕移工媽媽，除了提供孕期的食宿，也陪同產檢翻譯、辦理新生兒出生文件。有感於近年安置的懷孕移工人數大幅增加，第一線工作人員每天收到很多懷孕移工諮詢，發現至今仍有仲介或雇主利用資訊不對等，欺騙移工懷孕後就要遣返回國，導致移工險些決定墮胎或成為失聯移工。

主辦單位今天舉辦展覽開幕式，放映移工媽媽紀錄片《飛機飛過的時候》，由金馬獎最佳紀錄片《九槍》 導演蔡崇隆監製，片中不僅有安置中心平日的生活畫面，也探討移工媽媽在異地生養的不易。除了貼近移工的視角，也讓觀者看見移工媽媽最真實勇敢的樣貌。

贊助單位德國在台協會指出，這些移工媽媽面臨各種挑戰，此議題非常重要，這些女性不只對台灣經濟、社會等等都很重要，值得被關注與協助。

群眾服務協會主任汪英達表示，群眾十年來協助1千多名移工安置與諮詢，看到很多結構性問題，包括台灣移工有很多被強迫勞動的風險，女性移工又特別處於不利的環境，女性移工在台如果懷孕，往往會受到各種不友善、威脅恐嚇，要求提早終止契約等等，所以很多人可能被迫墮胎或者選擇回國。

汪英達表示，上述狀況都明顯違反勞基法與性平法，很可惜這些法令在移工中，沒有被很好好地落實。移工在台灣有80萬人，每個移工都代表一個家庭，希望國內未來能夠簽署聯合國移工公約，讓所有來到台灣工作的人，都能獲得平等的對待。

勞動部勞發署專委黃偉誠表示，目前在台女性移工以家護移工為主，共有22萬人，感謝他們付出最精華的時間在台灣工作，貢獻台灣經濟很多，目前國內設置25個安置處所、桃園、彰化也有兩處外籍婦幼諮詢服務中心，移工若遇到問題也可以撥打1955專線、另有解約驗證機制保障移工的工作權益。

現場1名移工媽媽「利尼」抱著孩子說，她工作5個月被解雇，還好當時看到群眾服務協會的資訊，所以在台灣順利生產。移工只要懷孕就像做錯事，希望台灣的雇主可以接受移工懷孕，如果移工懷孕就被解雇，這會讓未來更多移工隱瞞懷孕事實，可能造成更大風險。她懷孕期間曾經哭好幾次，想告訴所有因為懷孕而哭的移工，「不要哭，妳不是一個人」。

主辦單位也發表《Women no cry:女性移工生命故事集》，內容收錄10名女性移工的個案故事，呈現女性移工面對壓迫並勇於抵抗的身影。展覽即日起至12月21日，對移工及人權議題有興趣的民眾，歡迎至松山文創園區藝異空間一探究竟。