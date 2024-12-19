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AI高薪職類TOP 3：軟體/工程、品保/品管、生技/醫療月薪逾10萬

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
人力銀行調查，34%職場工作者已在日常工作中使用AI工具，主要用在文案寫作、資料整理及資料分析。（路透）
人力銀行調查，34%職場工作者已在日常工作中使用AI工具，主要用在文案寫作、資料整理及資料分析。（路透）

AI技能已快速應用於職場。根據104學習精靈最新發布《2024職場學習白皮書》，34%職場工作者已在日常工作中使用AI工具，主要用在文案寫作、資料整理及資料分析；會AI技能薪資有望成長52%，若具備AI技能且將AI運用於工作中，幾乎都可加薪。

104人力銀行旗下「104學習精靈」連續第三年發布《2024職場學習白皮書》，結果發現34%上班族已經在工作中使用AI工具，其中，工程研發、專案/產品管理、軟體/工程、人力資源及行銷類使用最普遍，技術和行銷管理領域的從業人員更傾向用AI提升工作效率。職人最常使用的AI工具：58.2%使用文案寫作、41%資料整理、29.1%資料分析，AI主要用於自動化重複工作、並增強輔助決策。

AI不僅改變了職場學習技能的結構，也帶動相關職類的薪資水平大幅提升。根據104學習精靈發布《2024職場學習白皮書》，AI相關職務的薪資比非AI職務高出52%。若具備AI技能且將AI運用於工作中，各職類中，軟體/工程平均月薪12萬、品保/品管與生技/醫療10.7萬，平均月薪皆超過10萬。

除了厚實AI實力外，擁有證照也是在求職受青睞的關鍵之一。根據104學習精靈發布《2024職場學習白皮書》，求職者有證照的面試邀約數，比沒有證照的求職者，多出37%；工程研發、操作技術與醫療專業類職務，持有證照的優勢更明顯，面試邀約數高了50%以上。各年齡層中，45歲以上的中高齡求職者對證照學習的投入最積極，32%的受訪者願意投入超過3萬元學費以完成相關培訓。

AI 月薪 職場 薪資

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