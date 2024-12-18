綠領人才發展 專家：必備「永續力」和「學習力」

聯合報／ 記者邱怡瑄／高雄即時報導
安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠指出，企業必須轉變思維，從「股東至上」轉向關注所有利害關係人的利益，各行各業都需要「永續DNA」。記者陳靖宜／攝影
安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠指出，企業必須轉變思維，從「股東至上」轉向關注所有利害關係人的利益，各行各業都需要「永續DNA」。記者陳靖宜／攝影

人力銀行統計，全台綠領人才每月職缺約2.2萬，直追AI人才缺口2.9萬。綠領工作備受矚目，不過並非特定科系才佔有優勢，既有專業仍然重要，但得納入永續DNA，並保持「持續學習」的積極態度。

聯合報系永續工作室關注永續人才培育及青年世代未來發展，今年舉辦「新世代綠領人才」系列講座，第二場講座今（18）日在國立中山大學登場。該場活動邀請星展（台灣）銀行、中山大學碳權研究與服務中心以及KPMG安侯永續發展顧問公司，交流培育綠領人才的見解與經驗，吸引了近一百名學生和教職員前往聆聽。

中山大學碳權研究與服務中心主任蔡宏政說，學者早就對全球碳排過高示警，但直到歐盟推CBAM、讓碳排成本內部化，人們才意識到減碳重要性。「零碳能源、低碳生產、低碳消費以及永續金融是未來趨勢」，「這不只是為了環保理念而做，而是如果不做，人類就很難生存下去。」

環境部日前表示，碳費申報門檻未來會從2.5萬噸逐步降至5,000噸，蔡宏政認為，中小企業對碳盤查與查驗證業務的需求將大幅提升，從碳盤查、撰寫永續報告書、減碳技術開發，到碳定價學術研究，青年世代能投入的綠領工作相當多元。

蔡宏政指出，碳盤查與查驗工作具備明確定義與規則推論，適合結合機器學習建立碳盤查數位平台，甚至撰寫永續報告書。他建議在學生可接觸Python、R等資料科學語言，為未來進入綠領職場做好準備。

安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠說，全球面臨資源有限、碳排放增加和社會兩極化等三大危機。企業必須轉變思維，從「股東至上」轉向關注所有利害關係人的利益。文化部近年推動「文化ESG」，文史哲科系的學生不愁沒有管道投入永續議題。「不用為了投入永續，放棄原本的所學，在地轉型就好，每個領域都需要『永續DNA』。」

星展（台灣）銀行人力資源處處長朱麗文表示，星展銀行長期支持客戶轉型至低碳經濟，並在內部從高階主管到員工各層級培養永續金融人才，如高階主管參與氣候變遷的個案探討工作坊，並鼓勵同仁考取永續金融證照，提高員工在氣候變遷和綠能等領域的專業知能。

朱麗文以自身為例：資料科學出身、後來投入人資領域，近年則深入鑽研氣候變遷議題；她認為，投入永續議題的關鍵在於「學習力」。

「比起競爭，永續更需要各界通力合作。」聯合報系永續長羅國俊說。聯合報系2021年率全台媒體之先，成立「永續工作室」，將社會關懷從報導拓展至行動。羅國俊說，聯合報系過去以媒體報導訴求「改變社會」，近年更投入「改變自己」，積極投入節水及節電舉措，近十年共省下8,000萬電費；永續工作室也與企業及學界共同投入循環經濟和環境教育，以發揮更大影響力。

國立中山大學校長李志鵬指出，淨零時代下，綠領人才不只是具備環保意識，還要積極參與產業經濟、文化保存及多元包容等領域；他勉勵學子跨領域學習，更要銘記聯合國永續發展目標強調的「不遺落任何人」（Leave No One Behind）原則，投身永續，也不忘社會關懷。

聯合報系2021年率全台媒體之先成立「永續工作室」，聯合報系永續長羅國俊表示，永續需各界通力合作，期待更多人投入永續、一起共好。記者陳靖宜／攝影
聯合報系2021年率全台媒體之先成立「永續工作室」，聯合報系永續長羅國俊表示，永續需各界通力合作，期待更多人投入永續、一起共好。記者陳靖宜／攝影
中山大學碳權研究與服務中心主任蔡宏政表示，氣候危機迫在眉睫，零碳能源、低碳生產及消費及永續金融是未來趨勢。記者陳靖宜／攝影
中山大學碳權研究與服務中心主任蔡宏政表示，氣候危機迫在眉睫，零碳能源、低碳生產及消費及永續金融是未來趨勢。記者陳靖宜／攝影
聯合報系永續工作室18日於中山大學舉辦「新世代綠領人才講座」，邀請專家對談討論永續人才發展前景。記者陳靖宜／攝影
聯合報系永續工作室18日於中山大學舉辦「新世代綠領人才講座」，邀請專家對談討論永續人才發展前景。記者陳靖宜／攝影
聯合報系永續工作室18日於中山大學舉辦「新世代綠領人才講座」，邀請各界專家交流培育綠領人才的見解與經驗。記者陳靖宜／攝影
聯合報系永續工作室18日於中山大學舉辦「新世代綠領人才講座」，邀請各界專家交流培育綠領人才的見解與經驗。記者陳靖宜／攝影
星展（台灣）銀行人力資源處處長朱麗文表示，投入永續議題的關鍵在於「學習力」。記者陳靖宜／攝影
星展（台灣）銀行人力資源處處長朱麗文表示，投入永續議題的關鍵在於「學習力」。記者陳靖宜／攝影

中山大學 永續

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