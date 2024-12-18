快訊

全台凍番薯！7縣市低溫特報恐10度以下 一路冷到明天晚上

高雄美術館特區道路坍塌 建築工地前現7坪坑洞…警封鎖道路

敘利亞與阿富汗政權垮台比一比 美俄武器被接收...誰損失更慘重？

聽新聞
0:00 / 0:00

前人沒給！離職被主管要求「從無到有」寫交接SOP 過來人曝經驗

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示主管在自己提離職後，叫她將所有工作的SOP「從無到有」寫一份出來，讓她非常不滿。圖／ingimage
近日有網友發文，表示主管在自己提離職後，叫她將所有工作的SOP「從無到有」寫一份出來，讓她非常不滿。圖／ingimage

交接工作內容是員工離職前的正常流程。近日有網友發文，表示主管在自己提離職後，叫她將所有工作的SOP「從無到有」寫一份出來，讓她非常不滿。

原PO在Dcard發文，表示自己之前和前人交接時，對方也沒有提供SOP，都是她自己問，自己摸索。現在要離職了，主管卻叫她把我手上工作全部寫一份SOP。

原PO表示自己已經將訂單email範本及對應窗口整理好，放在共用資料夾裡了，想不到現在又要寫SOP，這基本上要加班才可能完成。原PO很想隨便寫寫就好，她也詢問網友幫公司寫離職SOP時，會寫到什麼程度。

許多網友認為原PO簡單寫寫就好，「沒有就沒有，不要硬寫，就說是妳是金魚腦，不做筆記」、「真的沒必要搞自己，流程就寫其他員工也知道的，沒必要多寫細節，就說妳也只知道這麼多」、「要離職了真別寫太多，到時候交接的人照妳的SOP然後出包，會說都是照妳的SOP做的，妳就被挖坑了」。

但也有網友建議認真寫，「如果妳還會在相關產業發展或一日生活圈工作，最好還是寫SOP，避免不必要的問題發生」、「除非妳很肯定之後都不會繼續在這份產業做下去，那也許風險沒有那麼高。但如果還是同個圈子的話，我個人覺得擺爛會有風險」、「我會在上班時間慢慢寫，盡量寫清楚避免離職後被問（被黑）」。

也有網友分享自己製作SOP的方法，「基本上最快方式就是PPT製作，以截圖為主再加上少量文字描述一下就好」、「SOP最好是：1.字數要多，但是只有框架。2.業務上有來往的人，有一張他們的聯繫方式和簡單的負責項目。這樣一來，表面上看起來內容多，有不了解的項目，又有現成的聯繫方式，應該就能避免一些問題」、「如果公司讓我很不爽的話，就寫得很流水帳，只寫大項的SOP，一些個人的小技巧跟需要注意的小地方就不寫」。

Dcard 主管 做筆記 離職

延伸閱讀

女答應參加婚禮！一周前才驚覺「沒位子」 網點1盲點：它要負全責

兒子「好色」愛找美女撒嬌…無辜老爸慘遭嚴妻制裁 網笑翻：廣志是你嗎

超商微波水餃很雷？這款表現超出他預期 網指出「美味的關鍵」

只差幾百元…他存股也險違約交割！ 過人來分享烏龍操作、推美股這制度

相關新聞

前人沒給！離職被主管要求「從無到有」寫交接SOP 過來人曝經驗

交接工作內容是員工離職前的正常流程。近日有網友發文，表示主管在自己提離職後，叫她將所有工作的SOP「從無到有」寫一份出來，讓她非常不滿。

沒成就感讓她想辭高薪職找符合「興趣」工作 網勸：工作只為生活

對於大多數人來說，工作往往只是為了領到薪水，一名女網友發文詢問，她從事「業績型」工作，得不到成就感讓她感到厭世，於是產生了離職去從事自己有興趣的工作，但同事們不認同她的想法，對此，她詢問網友們的意見。

中油開缺「1職務」年薪破240萬 外派地點曝光網嚇傻：命得夠硬

台灣中油股份有限公司近日在人力銀行開出240萬和150萬的職缺，不過工作地點是在中非國家查德，職缺被轉發到PTT後引發熱議。有網友貼出外交部領事事務局的國外旅遊警示分級表，顯示該地為「紅色警示-不宜前往，宜儘速離境」，好奇「正常人會為了一年150萬賣命」？

學非所用工作難找？八年級上班族6成6現職與所學無關

主計總處日前公布今上半年6都各年齡層失業率，其中台北市15至24歲青年失業率為15.3%，第三度蟬聯六都最高，其中關鍵原...

推責任、老問重複問題...他嘆公司新人「很雷」！ 網：這事是關鍵

職場新人因不熟悉工作，往往會有許多問題，應更有耐心對待他們。一名女網友發文抱怨，近日公司來了個「很雷」的新人，除了會問很多重複問題以外，更喜歡退卸責任，讓同事們很不耐煩，對此她詢問網友：「如何去面對很雷的新人？」。

海員計畫媒合97人「月薪上看10萬」 擬再納港勤媒合人才

交通部航港局3年前推動海員新星培育計畫，協助國際7大航商招募大專院校年輕新血加入船員，今年更升級為2.0，擴大國內離島航...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。