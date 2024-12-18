前人沒給！離職被主管要求「從無到有」寫交接SOP 過來人曝經驗

交接工作內容是員工離職前的正常流程。近日有網友發文，表示主管在自己提離職後，叫她將所有工作的SOP「從無到有」寫一份出來，讓她非常不滿。

原PO在Dcard發文，表示自己之前和前人交接時，對方也沒有提供SOP，都是她自己問，自己摸索。現在要離職了，主管卻叫她把我手上工作全部寫一份SOP。

原PO表示自己已經將訂單email範本及對應窗口整理好，放在共用資料夾裡了，想不到現在又要寫SOP，這基本上要加班才可能完成。原PO很想隨便寫寫就好，她也詢問網友幫公司寫離職SOP時，會寫到什麼程度。

許多網友認為原PO簡單寫寫就好，「沒有就沒有，不要硬寫，就說是妳是金魚腦，不做筆記」、「真的沒必要搞自己，流程就寫其他員工也知道的，沒必要多寫細節，就說妳也只知道這麼多」、「要離職了真別寫太多，到時候交接的人照妳的SOP然後出包，會說都是照妳的SOP做的，妳就被挖坑了」。

但也有網友建議認真寫，「如果妳還會在相關產業發展或一日生活圈工作，最好還是寫SOP，避免不必要的問題發生」、「除非妳很肯定之後都不會繼續在這份產業做下去，那也許風險沒有那麼高。但如果還是同個圈子的話，我個人覺得擺爛會有風險」、「我會在上班時間慢慢寫，盡量寫清楚避免離職後被問（被黑）」。

也有網友分享自己製作SOP的方法，「基本上最快方式就是PPT製作，以截圖為主再加上少量文字描述一下就好」、「SOP最好是：1.字數要多，但是只有框架。2.業務上有來往的人，有一張他們的聯繫方式和簡單的負責項目。這樣一來，表面上看起來內容多，有不了解的項目，又有現成的聯繫方式，應該就能避免一些問題」、「如果公司讓我很不爽的話，就寫得很流水帳，只寫大項的SOP，一些個人的小技巧跟需要注意的小地方就不寫」。